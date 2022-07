Η Γιουβέντους ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Άνχελ Ντι Μαρία με συμβόλαιο μέχρι το τέλος της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Παίκτης της Γιουβέντους είναι με κάθε επισημότητα ο Άνχελ Ντι Μαρία. Ο Αργεντινός εξτρέμ πήγε στο Τορίνο το βράδυ της Πέμπτης (7/7), πέρασε το πρωί της Παρασκευής (8/7) από ιατρικές και και εργομετρικές εξετάσεις, έβαλε την υπογραφή του σε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με το ιταλικό κλαμπ και παρουσιάστηκε με κάθε επισημότητα. Για την απόκτηση του 34χρονου ακραίου επιθετικού η διοίκηση της «Γιούβε» έδωσε 1,2 εκατομμύρια ευρώ στους ατζέντηδες του ποδοσφαιριστή και συμβόλαιο 2 εκατομμυρίων ευρώ στον Αργεντινό, ο οποίος επέλεξε το νούμερο «22» για τη φανέλα του.

Ο Ντι Μαρία έμεινε ελεύθερος με το τέλος της σεζόν μετά από μια επταετία στην Παρί Σεν Ζερμέν. Στη Γαλλία κατέκτησε 19 τρόπαια (πέντε πρωταθλήματα, τέσσερα Κύπελλα Γαλλίας, ισάριθμα League Cup, και πέντε γαλλικά Super Cup), σκόραρε 92 τέρματα και μοίρασε 118 ασίστ, όντας ο κορυφαίος δημιουργός στην ιστορία των Παριζιάνων.

