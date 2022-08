Ελεύθερος στην αγορά κυκλοφορεί πλέον ο Χιλιανός επιθετικός, Αλέξις Σάντσες, καθώς συμφώνησε με την Ίντερ για την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους.

Ο Αλέξις Σάντσες θα αποτελέσει άμεσα παρελθόν από την Ίντερ. Ο Χιλιανός επιθετικός είχε συμβόλαιο με το 2023 με τους Νερατζούρι, όμως οι δυο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία για να λύσουν τη συνεργασία τους κοινή συναινέσει, με τον ποδοσφαιριστή να καλείται να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. O 33χρονος έχει ήδη στα χέρια του πρόταση από τη Μαρσέιγ για διετές συμβόλαιο συνεργασίας, με ετήσιες απολαβές της τάξης των τριών εκατομμυρίων ευρώ, όμως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστική συμφωνία και οι Μασσαλοί δεν «παίζουν» μόνοι τους.

Ο Σάντσες πήγε στο Μιλάνο το 2019, στην πρώτη του σεζόν με δανεισμό από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και εν συνεχεία υπέγραψε ως ελεύθερος. Με την Ίντερ μέτρησε 108 ματς, 20 γκολ, 23 ασίστ και πανηγύρισε από ένα πρωτάθλημα, κύπελλο και Super Cup. Στην τελευταία του σεζόν με τους Νερατζούρι έπαιξε σε 38 παιχνίδια, σκόραρε εννέα φορές και μοίρασε πέντε ασίστ.

