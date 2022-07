Ο Μπακαγιόκο κρατήθηκε στο κέντρο του Μιλάνου υπό την απειλή όπλου από την αστυνομία γιατί είναι μαύρος και φορούσε πράσινο πουκάμισο. Ευτυχώς στις 22 Μάη είχε κατακτήσει με τη Μίλαν το πρωτάθλημα Ιταλίας.

Το βίντεο του Τιμουέ Μπακαγιόκο με το σώμα κολλημένο στο περιπολικό στο κέντρο του Μιλάνου και τον αστυνομικό με το όπλο στο χέρι να του κάνει σωματικό έλεγχο στο κέντρο του Μιλάνου έχει καταλήξει σε όλα τα αθλητικά sites, σ' όλο τον κόσμο. Πολλοί μάλιστα χαρακτηρίζουν το περιστατικό ατυχές. Αν και η πιο ακριβής περιγραφή είναι «λάθος». Από πολλές απόψεις λάθος.

Σε αυτά τα περίπου τριάντα δευτερόλεπτα, γινόμαστε μάρτυρες κατάχρησης εξουσίας και μιας πολύ συγκεκριμένης μορφής αστυνομικής αυθαιρεσίας: του «εθνοτικού προφίλ», «μιας μεροληπτικής πρακτικής», όπως σχολίασε και η Διεθνής Αμνηστία. Μια ιστορία για την οποία δεν θα γνωρίζαμε τίποτα αν δεν υπήρχαν δύο στοιχεία: ένα κινητό τηλέφωνο και ένα διάσημο πρόσωπο. Οι ανώνυμοι μάρτυρες τράβηξαν με την κάμερα την ρατσιστική πρακτική της ιταλικής αστυνομίας που αναζητούσε έναν μαύρο άνθρωπο με ένα πράσινο πουκάμισο και βρήκαν έναν μαύρο άνθρωπο και τον σταμάτησαν έτσι. Αυθαίρετα. Αντιμετωπίζοντάς τον σαν πιθανό εγκληματία.

«Οι εικόνες του υπό κράτηση Μπακαγιόκο υποδηλώνουν εθνοτικό ρατσισμό. Μια πρακτική που εισάγει διακρίσεις και θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες σε ένα άγνωστο άτομο», είναι το μήνυμα του ιταλικού παραρτήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.

Αυτό που επιβεβαιώθηκε από το Αρχηγείο της Αστυνομίας του Μιλάνου είναι ότι έψαχναν για «ένα μαύρο άτομο με πράσινο πουκάμισο». Είδαν ένα. Ενήργησαν ανάλογα. Δηλαδή τον σταμάτησαν για να δουν αν τα εγγενή του χαρακτηριστικά τον καθιστούσαν υπεύθυνο για έγκλημα. Χωρίς ουδένα άλλο στοιχείο εναντίον του. Τον έβγαλαν από το αυτοκίνητό του, τον κόλλησαν στο αμάξι με τα όπλα ανά χείρας. Κι έτυχε να είναι ποδοσφαιριστής. Να έχει προ μηνών κατακτήσει το πρωτάθλημα με τη Μίλαν και κάποιος να τον αναγνωρίσει. Τί θα γινόταν αν ο Μπακαγιόκο που γεννήθηκε μαύρος, κι είχε την «ατυχία» να φορά πράσινο σκούρο πουκάμισο, δεν ήταν δημόσιο πρόσωπο; Πόσοι μαύροι πολίτες του Μιλάνου έχουν παρόμοιες εμπειρίες με την ιταλική αστυνομία που... συλλαμβάνει «κατά λάθος» ανθρώπους;

Στις 24 Σεπτεμβρίου του 2005, για παράδειγμα, ο Φεντερίκο Αλντροβάντι είχε βγει με φίλους του στη Μπολόνια. Στην επιστροφή στο σπίτι, λίγο πριν ξημερώσει, ακολούθησε ένας «τυπικός» αστυνομικός έλεγχος. Το δικαστήριο απέδωσε το θάνατο του αγοριού σε «υπέρβαση στη νόμιμη χρήση όπλων» από τους τέσσερις πράκτορες του αρχηγείου της Φεράρα που διενήργησαν τον έλεγχο. «Καρδιοαναπνευστική ανακοπή και κρανιοεγκεφαλικά τραύματα» ήταν τα ευρήματα της νεκροψίας.

Πόσοι άνθρωποι έχουν συλληφθεί από την αστυνομία γιατί ήταν στη «λάθος» πλευρά ενός φυλετικού προφίλ; Και πώς η αστυνομία τους έχει συμπεριφερθεί; Η ιστορία του Τιμουέ Μπακαγιόκο, μπορεί να διαβαστεί με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι, κάποιοι όχι και τόσο επαγγελματίας άνδρες της αστυνομίας συνέλαβαν κατά λάθος ένα διάσημο πρόσωπο, αλλά ευτυχώς τον αναγνώρισαν έγκαιρα και τον άφησαν ελεύθερο. Ο δεύτερος είναι ένας συνδυασμός γεγονότων. Ένας διάσημος άνθρωπος, ένα smartphone, ένας δρόμος στο κέντρο του Μιλάνου, αφελείς αστυνομικοί, που επέτρεψαν σ' ένα βίντεο 30 δευτερολέπτων να φτάσει σε όλον τον κόσμο, φωτογραφίζοντας τον συσχετισμό των δυνάμεων.

Shocking footage of Milan’s Bakayoko in Milan’s downtown held at gunpoint by police cause taken for someone else.



Check when one of cop goes telling to the colleague searching him that it’s not the suspect but a Milan player, and the cop saying “WHO?!?”

pic.twitter.com/B0PTYiXnc5