Ο Ζοσέ Μουρίνιο προσπαθεί να πείσει τον Αργεντινό να φορέσει τη «τζιαλορόσα» φανέλα!

Τα μεγάλα όπλα επιστρατεύει η Ρόμα προκειμένου να αποσπάσει το «ναι» του Πάουλο Ντιμπάλα. Οι Ρωμαίοι ασκούν ασφυκτικό πρέσινγκ στο πολύπειρο Αργεντινό μεσοεπιθετικό που παραμένει ελεύθερος στην αγορά και θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στο ιταλικό πρωτάθλημα, μα προτιμά, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά την Ίντερ. Από πλευράς του οι «τζιαλορόσι» όμως δεν μένουν με σταυρωμένα χέρια.

Είναι γνωστό ότι η ομάδα της «αιώνιας πόλης» έχει ενημερώσει επίσημα τον ατζέντη του παίκτη για την προσφορά συμβολαίου ύψους 6 εκατομμυρίων καθαρά για τέσσερα χρόνια με τον ποδοσφαιριστή να βάζει στον «πάγο» την ομάδα. Όμως τώρα μπαίνει στο παιχνίδι και ο «Special One» ο οποίος σύμφωνα με το calciomercato τηλεφώνησε αυτοπροσώπως στον παίκτη.

Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα, ο Πορτογάλος τεχνικός ήρθε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αργεντινό για να τον πείσει να επιλέξει τον δρόμο προς την πρωτεύουσα κι όχι το Μιλάνο. Ο πολύπειρος μεσοεπιθετικός είναι ακόμα χωρίς ομάδας και είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να περιμένει για πολύ ακόμα, κι αυτό ο «Μου» το γνωρίζει καλά οπότε δεν το άφησε ανεκμετάλλευτο. Ο χρόνος που περνά θα μπορούσε να λειτουργήσει υπέρ των Ρωμαίων.

Jose Mourinho has made a direct call to Paulo Dybala over a summer transfer, according to Calciomercato 📞 pic.twitter.com/djDiHvjyoH