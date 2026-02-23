Ρόμα: Ο Ντιμπάλα συζητάει με Μπόκα, οι Τζαλορόσι του προσφέρουν μειωμένο συμβόλαιο
Στον... αέρα βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό το μέλλον του Πάουλο Ντιμπάλα στη Ρόμα, καθώς η συνεργασία των δυο πλευρών έχει ισχύς έως τον προσεχή Ιούνιο.
Ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός έχει πλέον νόμιμα το δικαίωμα να συζητήσει με όποια ομάδα της αρεσκείας του για τη συνέχεια της καριέρας του, ενώ αυτό το διάστημα παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού.
Σύμφωνα με τον έγκριτο ρεπόρτερ, Ματέο Μορέτο, ο 32χρονος έχει αρχίσει επαφές με την Μπόκα Τζούνιορς, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην πατρίδα του, έπειτα από 14 ολόκληρα χρόνια, όταν και έκανε το βήμα για την Ευρώπη και την Παλέρμο.
Φυσικά, την περίπτωσή του παρακολουθούν αρκετοί σύλλογοι, ενώ και οι «Τζαλορόσι» σκέφτονται να του προτείνουν ανανέωση συμβολαίου, με μειωμένες όμως αποδοχές. Την τρέχουσα σεζόν ο Ντιμπάλα μετράει 3 γκολ και 4 ασίστ σε 22 συμμετοχές με τους Ρωμαίους.
Paulo Dybala está en contacto con Boca Juniors para junio.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) February 23, 2026
La Roma evalúa una propuesta de renovación a la baja. https://t.co/20T7l1BAXW pic.twitter.com/2LxT2XTRG6
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.