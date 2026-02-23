Ο Πάουλο Ντιμπάλα φέρεται να έχει ξεκινήσει επαφές με ομάδα της πατρίδας του, καθώς η συνεργασία του με τη Ρόμα εκπνέει το καλοκαίρι.

Στον... αέρα βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό το μέλλον του Πάουλο Ντιμπάλα στη Ρόμα, καθώς η συνεργασία των δυο πλευρών έχει ισχύς έως τον προσεχή Ιούνιο.

Ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός έχει πλέον νόμιμα το δικαίωμα να συζητήσει με όποια ομάδα της αρεσκείας του για τη συνέχεια της καριέρας του, ενώ αυτό το διάστημα παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού.

Σύμφωνα με τον έγκριτο ρεπόρτερ, Ματέο Μορέτο, ο 32χρονος έχει αρχίσει επαφές με την Μπόκα Τζούνιορς, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην πατρίδα του, έπειτα από 14 ολόκληρα χρόνια, όταν και έκανε το βήμα για την Ευρώπη και την Παλέρμο.

Φυσικά, την περίπτωσή του παρακολουθούν αρκετοί σύλλογοι, ενώ και οι «Τζαλορόσι» σκέφτονται να του προτείνουν ανανέωση συμβολαίου, με μειωμένες όμως αποδοχές. Την τρέχουσα σεζόν ο Ντιμπάλα μετράει 3 γκολ και 4 ασίστ σε 22 συμμετοχές με τους Ρωμαίους.