Ο Άνχελ Ντι Μαρία πολύ σύντομα θα έχει φορέσει τη φανέλα της Γιουβέντους μετά την απόλυση συμφωνία που φέρεται να έχει επιτευχθεί με την ομάδα του Τορίνο για συμβόλαιο ενός έτους.

Μετά τον Πολ Πογκμπά που έχει ήδη κλείσει εδώ και καιρό για να επιστρέψει στην «Γηραιά Κυρία», οι «μπιανκονέρι» θα ανακοινώσουν και την απόκτηση του Άνχελ Ντι Μαρία με ελεύθερη μεταγραφή για έναν χρόνο.

Ο Αργεντινός αποχώρησε από την Παρί Σεν Ζερμέν στο φινάλε της περασμένης σεζόν και τώρα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Serie A με τη φανέλα της Γιουβέντους.

Το ταξίδι του Ντι Μαρία στο Τορίνο προγραμματίστηκε για μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, ενώ, το Σάββατο θα φτάσει στην πόλη και ο Πολ Πογκμπά.

Ángel Di María to Juventus, here we go! Admfter agreement reached on free move, Di María’s expected to fly to Italy this week. 🚨🇦🇷 #Juvenrus



Paul Pogba will also be in Turin on Saturday, deal done weeks ago.



One-year deal for Di María - docs being prepared to be signed soon. pic.twitter.com/7aAKfcrSEj