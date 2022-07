Η Ρόμα ανακοίνωσε την μεταγραφή του Ζεκί Τσελίκ από την Λιλ, με την ιταλική ομάδα να ολοκληρώνει την 3η φετινή της μεταγραφή.

Οι Ρωμαίοι ολοκλήρωσαν ακόμη μία μεταγραφική κίνηση το φετινό μεταγραφικό καλοκαίρι, αφού μετά τους Νεμάνια Μάτιτς και Μίλε Σβίλαρ, απέκτησαν και τον Ζεκί Τσελίκ από την Λιλ.

Ο Τούρκος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με την Ρόμα. Προέρχεται για μία αρκετά καλή χρονιά για τον ίδιο, παρ' ότι η γαλλική ομάδα έκανε απογοητευτική πορεία. Πραγματοποίησε 40 συμμετοχές σκοράροντας τρία τέρματα και μοιράζοντας τρεις ασίστ ξεπερνώντας τα 3.300 αγωνιστικά λεπτά.

Ο 25χρονος δεξιός μπακ έφτασε στην Λιλ τον Ιούλιο του 2018, όταν αποκτήθηκε αντί 2,5 εκ. ευρώ από την Ιστανμπούλσπορ.

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Zeki Celik 🐺🇹🇷



The club is delighted to confirm the signing of the Turkish full-back!



