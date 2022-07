Αν και πλέον δεν είναι από τα πιο «καυτά» ονόματα για τη γραμμή κρούσης, ο Αντρέα Μπελότι έμεινε ελεύθερος από την Τορίνο και θα εξετάσει κάθε πιθανή επιλογή για τη συνέχιση της καριέρας του.

Κάποτε η «Γκρανάτα» αξίωνε 80-100 εκατομμύρια για να τον παραχωρήσει και τελικά έχασε αυτά τα χρήματα, με τον ποδοσφαιριστή να παραμένει στον ιταλικό σύλλογο μέχρι και φέτος.

Το συμβόλαιο των δύο πλευρών ολοκληρώθηκε και η ομάδα ανακοίνωσε το φινάλε της συνεργασίας τους έπειτα από 7 χρόνια, 251 εμφανίσεις και 113 τέρματα από τον Ιταλό επιθετικό.

Τώρα ο Μπελότι είναι ελεύθερος στη μεταγραφική αγορά και παρά το γεγονός πως πέρασαν οι περίοδοι κατά τις οποίες το όνομά του ακουγόταν και γραφόταν συνεχώς στα διάφορα σενάρια, θα έχει πολλές προτάσεις για να προσφέρει τo ένστικτο του σκόρερ σε κάποιο μεγάλο ευρωπαϊκό κλαμπ.

Andrea Belotti departs Torino today after seven years, 251 appearances and 113 goals.



We suspect of those 113 goals, this one felt the sweetest: pic.twitter.com/PKi2FnzLLd