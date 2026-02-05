Στο ουδέτερο γήπεδο της Μόντσα, η Ιντερ επικράτησε 2-1 της Τορίνο και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Coppa Italia.

Στο ουδέτερο «U Power Stadium» της Μόντσα, η Ίντερ πέρασε το εμπόδιο της Τορίνο και συνεχίζει ακάθεκτη και στο Coppa Italia. Οι Νερατζούρι επικράτησαν 2-1 της Τορίνο και βρέθηκαν στα ημιτελικά της διοργάνωσης, εκεί όπου περιμένουν τον νικητή του ζευγαριού Νάπολι - Κόμο. Η Ίντερ συνέχισε την σούπερ παράδοση κόντρα στην Γκρανάτα, μιας και είναι 14 σερί ματς αήττητη, αποτυπώνοντας παράλληλα την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Οι Νερατζούρι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και στο 20′ πλησίασαν στο γκολ με το σουτ του Κάρλος Αουγκούστο που σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 35΄ήρθε και το γκολ, όταν από σέντρα του Καματέ από δεξιά, ο Μπονί με κεφαλιά πέτυχε το 1-0. Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ήρθε και το δεύτερο γκολ. Στο 47′ από γύρισμα του Τουράμ ο Ντιούφ με πλασέ πέτυχε το 2-0. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν στο παιχνίδι στο 57′ με την κεφαλιά του Κουλένοβιτς μετά τη σέντρα του Πέντερσεν (2-1), ωστόσο τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τέλος.

