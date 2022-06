Λουκάκου: «Πέρυσι τα πράγματα δεν πήγαν όπως έπρεπε...» (vid)

Ο Ρομέλου Λουκάκου έδειξε διάθεση εξ αρχής να διορθώσει τη σχέση του με τους οπαδούς της Ίντερ, αμέσως μόλις αφίχθη στο Μιλάνο για την ολοκλήρωση του δανεισμού του από την Τσέλσι.

Μισή σεζόν και... μελαγχόλησε στο Λονδίνο. Από τα Χριστούγεννα και μετά, ο Ρομέλου Λουκάκου σκεφτόταν και δήλωνε πως ήθελε να επιστρέψει στους «νερατζούρι», πρόσφερε ελάχιστα στους «μπλε» παρά τα 100 εκατομμύρια που κόστισε και φέτος κατάφερε να πραγματοποιήσει ακόμα μια επιστροφή στην καριέρα του.

Ο Βέλγος επιθετικός από το πρωί της Τετάρτης «πάτησε» Μιλάνο για να ολοκληρώσει τον δανεισμό του έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ, με την Ίντερ ν' αναλαμβάνει και τους μισθούς του.

Μιλώντας στην κάμερα με το κασκόλ της αγαπημένης του ομάδας στους ώμους, ο «Big Rom» ανέφερε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα. Όσα έγιναν πέρυσι δεν θα έπρεπε να έχουν πάρει τέτοια τροπή. Ήταν λάθος ο τρόπος που έφυγα, ο τρόπος που επικοινώνησα με τους οπαδούς της Ίντερ, δεν ήταν το σωστό timing για όλα αυτά. Τώρα όμως είναι η καλύτερη ώρα για να μιλήσω και θα μάθει τα πάντα ο κόσμος ώστε να μη με θεωρεί κακό άνθρωπο γιατί δεν είμαι».

