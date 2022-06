Η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έκανε γνωστό πως από την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο σε περίπτωση ισοβαθμίας η πρωταθλήτρια της Serie A θα προκύπτει από αγώνα μπαράζ.

Σε μια αλλαγή κανονισμού στη διεξαγωγή της Serie A προχώρησε η ιταλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIGC), καθώς πλέον σε περίπτωση ισοβαθμίας δεν θα μετράνε τα αποτελέσματα των πρωτοπόρων μεταξύ τους αλλά ο τίτλος θα κρίνεται σε έναν αγώνα μπαράζ! Η πρόταση ήταν του προέδρου της Ομοσπονδίας, Γκαμπριέλε Γκράβινα και την Τρίτη (28/6) εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το μπαράζ θα είναι ένας 90λεπτος τελικός, ο οποίος όμως δεν θα έχει παράταση και σε περίπτωση ισοπαλίας οι δυο διεκδικήτριες του «Σκουντέτο» θα οδηγηθούν στη διαδικασία των πέναλτι. Μπαράζ θα υπάρχει μόνο για τον τίτλο του πρωταθλητή και οι υπόλοιπες ισοβαθμίες θα έχουν ως κριτήριο τα «Head to Head» αποτελέσματα των παιχνιδιών. Πρωτάθλημα σε μπαράζ έχει κριθεί μια φορά, το 1964, όταν η Μπολόνια νίκησε σε τελικό πρωταθλήματος την Ίντερ με 2-0.

Τα κριτήρια στις ισοβαθμίες στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης:

As I broke early last month👇Italian Football Federation have confirmed there will be ‘Play-off’ game if 2 teams finish level on points🔥



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿EPL -Goal Difference

🇪🇸LaLiga -H2H

🇩🇪Bundesliga -H2H

🇫🇷Ligue1 -H2H

🇮🇹Serie A -Spareggio Scudetto, decisive Final to determine Title🏆 https://t.co/Kb23GnaVk1