Παίκτης της Γιουβέντους πρέπει να θεωρείται ο Πολ Πογκμπά, ο οποίος κατέληξε σε οριστική συμφωνία με τους Ιταλούς για την επιστροφή του στο κλαμπ έπειτα από απουσία έξι χρόνων.

Μόνο τα τυπικά απομένουν για την επισημοποίηση της μεταγραφής του Πολ Πογκμπά στην πολυαγαπημένη του Γιουβέντους!

Έπειτα από έξι χρόνια άγονης παρουσίας στο «Ολντ Τράφορντ» με τα χρώματα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Γάλλος αστέρας αποχώρησε το καλοκαίρι ως ελεύθερος και πλέον ετοιμάζεται να επιστρέψει στο Τορίνο για να φορέσει και πάλι τη φανέλα της Γηραιάς Κυρίας.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι τελικές λεπτομέρειες της συμφωνίας διευθετήθηκαν πλήρως και πλέον το μόνο που απομένει είναι η άφιξη του 29χρονου στην Ιταλία στις αρχές του επόμενου μήνα για να πέσουν οι υπογραφές.

Υπενθυμίζεται πως οι Ιταλοί είχαν αποκαλύψει ότι η διάρκεια του συμβολαίου συνεργασίας αναμένεται να αφορά τα τέσσερα έτη, με τον Πογκμπά να καρπώνεται το ποσό των 10+8 εκατομμυρίων ευρώ ανά σεζόν!

Paul Pogba to Juventus, confirmed and here we go! Full agreement now completed on a free transfer. Deal to be signed at the beginning of July, it’s done and sealed. 🚨⚪️⚫️ #Juve



Pogba will be in Italy in two weeks. Juve sold him for €100m six years ago - now he’s back for free. pic.twitter.com/YNyyOlmSUE