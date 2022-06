Εκείνος μπορεί να αγαπάει το κλαμπ και τον κόσμο, όμως, οι οπαδοί της Ίντερ θέλουν να δουν τον Λουκάκου να ξανακερδίζει την εμπιστοσύνη τους μετά τη συμπεριφορά που επέδειξε και η οποία προκάλεσε ένα χάσμα ανάμεσά τους...

Στο παρελθόν οι φίλοι των «νερατζούρι» είχαν εκφράσει την δυσαρέσκειά τους προς τον Βέλγο επιθετικό με πανό που είχαν αναρτήσει και στο οποίο έγραφαν τον περασμένο Δεκέμβρη:

«Δεν έχει σημασία ποιος τρέχει μακριά στη βροχή, σημασία έχει ποιος μένει στην καταιγίδα. Αντίο Ρομέλου».

Ο Big Rom επιστρέφει στο Μιλάνο για να βάλει ξανά τη φανέλα που... λέει ότι αγαπάει – όπως και όλες τις υπόλοιπες που έχει βάλει – αλλά θα πρέπει να κάνει πολλά στο χορτάρι για να κερδίσει ξανά το χειροκρότημα και την αγάπη του κόσμου από τις εξέδρες.

Προς το παρόν, πάντως, ο κεντρικός πυρήνας των οργανωμένων οπαδών του ιταλικού κλαμπ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τους υπόλοιπους να μην ετοιμάσουν υποδοχή στον ποδοσφαιριστή μόλις εκείνος φτάσει για να υπογράψει τον δανεισμό του από την Τσέλσι.

🇮🇹 Inter Milan ultras have issued statement asking fans not to welcome Lukaku when he arrives in Milan



💬 They want Lukaku to earn their respect again through his performances. They won't chant or demonstrate against him but they don't want Inter fans to "drool" over him pic.twitter.com/LwhxWGAxmP