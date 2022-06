Μετά από καριέρα 18 ετών ο Αλεξάνταρ Κολάροφ ανακοίνωσε την απόφαση του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, λίγους μήνες πριν κλείσει τα 37 του χρόνια.

Η Ίντερ ήταν ο τελευταίος σταθμός στην μεγάλη καριέρα του Αλεξάνταρ Κολάροφ. Ο διεθνής Σέρβος αριστερός μπακ έμεινε ελεύθερος από τους «Νερατζούρι» και σήμερα (19/6) ανακοίνωσε την απόφαση του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Ο σκληροτράχηλος αμυντικός με το «φαρμακερό» αριστερό πόδι ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην Τσουκαρίσκι της πατρίδας του, το 2004, τον Γενάρη του 2007 αποκτήθηκε από την OFK Βελιγραδίου και μετά από ένα εξάμηνο ξεκίνησε την πορεία του στο υψηλό επίπεδο, όταν πήγε στη Λάτσιο. Το 2010 πήγε στο Νησί για λογαριασμό της Μάντσεστερ Σίτι, το 2017 επέστρεψε στη Ρώμη αλλά για λογαριασμό της Ρόμα και το 2020 πήγε στην Ίντερ, στην οποία έκλεισε την καριέρα του. Με την εθνική του ομάδα αγωνίστηκε για πρώτη φορά το 2008, έκανε 94 συμμετοχές και σκόραρε 11 γκολ.

Former Manchester City, Roma and Lazio player Aleksandar Kolarov has decided to retire from professional football, after last seasons spent at Inter. ✋🏻🇷🇸 #transfers pic.twitter.com/UFoTDAHeZj