Τα νερατζούρι προβάρει ο Χένρικ Μχιταριάν, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει ως ελεύθερος από τη Ρόμα προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στην Ίντερ.

Ο Χένρικ Μχιταριάν τελικά αποφάσισε να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Ρόμα και να αποχωρήσει ως ελεύθερος το προσεχές καλοκαίρι, όμως προς έκπληξη πολλών θα συνεχίζει να αγωνίζεται και του χρόνου στη Serie A.

Γι΄αυτό φρόντισε η Ίντερ, η οποία κατέληξε με συνοπτικές διαδικασίες σε οριστική συμφωνία με την πλευρά του Αρμένιου μεσοεπιθετικού, ο οποίος αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο Μιλάνο μέχρι το 2024.

Μέχρι τώρα οι Νερατζούρι περίμεναν υπομονετικά την απόφαση του 33χρονου που επεξεργαζόταν τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και τελικά επέλεξε να κατευθυνθεί... βόρεια για να συνεργαστεί με τον Σιμόνε Ιντζάκι.

Τη φετινή σεζόν ο Μχιταριάν σημείωσε πέντε γκολ και εννιά ασίστ μέσα σε 44 συμμετοχές ως παίκτης της Ρόμα, με την οποία μάλιστα πανηγύρισε την κατάκτηση του Europa Conference League.

Henrikh Mkhitaryan’s set to join Inter on a free transfer, here we go soon. Mkhitaryan has decided to turn down AS Roma proposal to extend the contract. 🚨🇦🇲 #transfers



Inter were just waiting for the final green light - Mkhitaryan has just communicated that he will leave Roma. pic.twitter.com/qV1U2nvLSF