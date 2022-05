Το CAS δικαίωσε τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την υπόθεση του Ραφαέλ Λεάο και ο Πορτογάλος επιθετικός της Μίλαν θα πληρώσει αποζημίωση ύψους 16,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Ραφαέλ Λεάο είναι μια από τις κορυφαίες και πιο κομβικές μεταγραφικές κινήσεις που έχει κάνει η Μίλαν τα τελευταία χρόνια. Ο Πορτογάλος επιθετικός φέτος, στα 22 του χρόνια, έκανε το μεγάλο μπαμ και ήταν από τους πιο καθοριστικούς παίκτες στην πορεία των «Ροσονέρι» μέχρι το «Σκουντέτο». O ταχύτατος εξτρέμ κατέγραψε 42 συμμετοχές, σκόραρε 14 γκολ, μοίρασε 12 ασίστ και φώναξε «παρών» στα δύσκολα.

Σήμερα (24/5) και ενώ οι πανηγυρισμοί για την πολυπόθητη κούπα του πρωταθλήματος συνεχίζονται ο Λεάο έμαθε άσχημα νέα, καθώς σύμφωνα με τη Gazzetta dello Sport έχασε στο CAS στη διαμάχη που είχε εδώ και χρόνια με την πρώην ομάδα του, τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και θα βάλει... βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Το 2018 ο Λεάο και οκτώ συμπαίκτες του, συμπεριλαμβανομένου του Ντανιέλ Ποντένσε, ο οποίος λίγο αργότερα πήγε στον Ολυμπιακό, έλυσαν μονομερώς τα συμβόλαιά τους και κατέληξαν σε άλλες ομάδες ως ελεύθεροι, μετά από την εισβολή οπαδών στο προπονητικό κέντρο και την επίθεση σε ποδοσφαιριστές.

Ο διεθνής Πορτογάλος επιθετικός κατέληξε στη Λιλ και ένα χρόνο αργότερα πήρε μεταγραφή για τη Μίλαν. Οι Πορτογάλοι φυσικά «κυνήγησαν» την υπόθεση, εν τέλει δικαιώθηκαν με τη «σφραγίδα» του CAS και θα λάβουν αποζημίωση από τους Γάλλους και από τον Λεάο, ο οποίος θα καταβάλει στα «Λιοντάρια», 16,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ θα παρακρατείται πλέον το 20% του ετήσιου συμβολαίου του.

