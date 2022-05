Ζλάταν: «Το Scudetto είναι αφιερωμένο στον Ραϊόλα, ίσως δεν ήταν το τελευταίο μου ματς»

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τη Μίλαν αφιέρωσε το τρόπαιο στον εκλιπόντα Μίνο Ραϊόλα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει να αγωνίζεται.

Η Μίλαν μετά από έντεκα χρόνια επέστρεψε στην κορυφή του ιταλικού ποδοσφαίρου και κατέκτησε το 19ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Ο 40χρονος σούπερ σταρ της ομάδας Ζλάταν Ιμπραΐμοβις με δηλώσεις του μετά την απονομή αφιέρωσε το τρόπαιο στον εκλιπόντα Μίνο Ραϊόλα, ο οποίος ήταν ο μάνατζερ που τον καθοδήγησε στην σπουδαία καριέρα του, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η εμφάνιση του κόντρα στη Σασουόλο να μην ήταν η τελευταία της καριέρας του.

«Το σκουντέτο είναι για τον Ραϊόλα. Είναι ο πρώτος τίτλο που κατακτώ χωρίς τον Μίνο στο πλευρό μου. Αυτό το πρωτάθλημα είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση της καριέρας μου. Οταν επέστρεψα, είπα ότι θα επαναφέρω την Μίλαν στην κορυφή. Πολλοί γέλασαν, όμως εμείς τα καταφέραμε. Αν είμαι καλά, το σημερινό δεν ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι. Είχα πολλά προβλήματα φυσικής κατάστασης, αλλά θα αποφασίσω σύντομα», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Σουηδός επιθετικός.

Zlatan Ibrahimović after winning the title: “I will continue playing if I feel good physically. My decision will be made soon, I had many physical problems but I will decide soon”. 🇸🇪 #ACMilan



“This Scudetto is for Raiola. It’s the first title I win without Mino by my side”. pic.twitter.com/12q5ZPAqtO