Ζλάταν: «Το Μιλάνο δεν είναι Μίλαν, η Ιταλία είναι Μίλαν» (vids)

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς έκλεψε την παράσταση με το πούρο στο στόμα πριν την στέψη της Μίλαν αλλά και με τις τρομερές ατάκες του κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών.

Η Μίλαν επέστρεψε στην κορυφή του ιταλικού πρωταθλήματος, έπειτα από έντεκα χρόνια και κατέκτησε το 19ο πρωτάθλημα στην ιστορία της.

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς στην παρουσίαση των παικτών της Μίλαν πριν τη στέψη, έκλεψε τις εντυπώσεις μιας και βγήκε στον αγωνιστικό χώρο καπνίζοντας πούρο! Στα 40 του χρόνια ζωής, ο Σουηδός αστέρας, αν και ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς κατάφερε τη φετινή σεζόν να πετύχει οκτώ τέρματα και τρεις ασίστ σε 27 αναμετρήσεις των «ροσονέρι».

Ο Ζλάταν είχε έναν και μοναδικό σκοπό. Να κατακτήσει το Scudetto με τη Μίλαν, όπως είχε τάξει και στους οπαδούς της. Και το έκανε. Ο 40χρονος αστέρας μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του οδήγησε τους «ροσονέρι» στην κορυφή του ιταλικού πρωταθλήματος, χαρίζοντας χαμόγελα στους φίλους της ομάδας.

«Το είπα και το έκανα», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δημοσίευσή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, o Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

Οταν οι «ροσονέρι» επέστρεψαν στο Μιλάνο, περίπου 15.000 οπαδοί του ιταλικού συλλόγου συγκεντρώθηκαν έξω από το προπονητικό της ομάδας προκειμένου να αποθεώσουν το συγκρότημα του Στέφανο Πιόλι. Εκεί τον λόγο πήρε ο Ζλάταν, ο οποίος με μία τρομερή ατάκα, ξεσήκωσε το κοινό.

«Το Μιλάνο δεν είναι η Μίλαν, η Ιταλία είναι η Μίλαν», φώναξε δυνατά ο Σουηδός αστέρας και ξεσήκωσε το πλήθος.

