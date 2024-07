Η Μίλαν «έδεσε» το γέννημα-θρέμμα των ακαδημιών της, Φραντσέσκο Καμάρντα, μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Με ανακοίνωσή της, η Μίλαν γνωστοποίησε πως το μέλλον του 16χρονου Φραντσέσκο Καμάρντα είναι στο Μιλάνο και τους «ροσονέρι». Κι αυτό, γιατί το παιδί-θαύμα των ακαδημιών του συλλόγου υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, που έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις και των αριθμό των γκολ που έχει σημειώσει με τις μικρότερες ομάδες της Μίλαν, έγινε τον περασμένο Νοέμβριο ο νεότερος παίκτης που έκανε ντεμπούτο στη Serie Α, σε ηλικία τότε 15 ετών και 260 ημερών.

Ο Καμάρντα έχει πετύχει περισσότερα από 500 γκολ στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες των «ροσονέρι», ενώ την περσινή σεζόν έφτασε τα 14 σε 41 συμμετοχές με την U19.

Την περίπτωσή του εξέταζαν μεγάλες ομάδες της Ευρώπης, αλλά η Μίλαν φρόντισε να «δέσει» τον 16χρονο για τουλάχιστον μία ακόμη τριετία.

