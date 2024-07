Ποδοσφαιριστής της Μίλαν με κάθε επισημότητα είναι ο Αλβάρο Μοράτα.

Νέο κεφάλαιο στην καριέρα του ανοίγει ο Αλβάρο Μοράτα. Λίγα 24ωρα μετά την κατάκτηση του EURO 2024 με την εθνική ομάδα της Ισπανίας, ο έμπειρος φορ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στη Μίλαν.

Πρόκειται για μια αναμενόμενη εξέλιξη, καθώς ήταν γνωστό πώς ο Μοράτα ήθελε να αλλάξει παραστάσεις και να αποχωρήσει από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Ισπανός τα βρήκε σε όλα με τους «ροσονέρι» οι οποίοι έβγαλαν από τα ταμεία τους το ποσό των 13 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Μοράτα δεν δυσκολεύτηκε να δώσει τα χέρια με τη Μίλαν και οι δύο πλευρές συμφώνησαν, με τον Ισπανό επιθετικό να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με την ιταλική ομάδα. Στο EURO ο Μοράτα κατάφερε να πετύχει ένα γκολ και να σηκώσει την κούπα ως αρχηγός της «Φούρια Ρόχα».

✍ @AlvaroMorata is Rossonero 🔴⚫



Adding a touch of 𝑅𝑜𝑗𝑜 to our #DNACMilan 🧬#SempreMilan