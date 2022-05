Ό,τι κι αν έκανε, απλά δεν ήταν η βραδιά της. Η Ρόμα έβαλε σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό εισιτήριο με το 1-1 απέναντι στην υποβιβασμένη Βενέτσια και η στατιστική κατέγραψε 46 τελικές για γκολ που πήγαν στράφι!

Ο Ζοσέ Μουρίνιο απλά έβλεπε τους ποδοσφαιριστές του να χάνουν τη μια ευκαιρία πίσω από την άλλη, να έχουν δοκάρια, να έχουν αριθμητικό πλεονέκτημα από το 32' και να ισοφαρίζουν στο 76' (1-1).

Η βραδιά του Σαββάτου ήταν τέτοια που ολοκληρώθηκε με απογοήτευση για τους Ρωμαίους, οι οποίοι έφτασαν στις 46 τελικές προσπάθειες για γκολ, οι 16 εκ των οποίων βρήκαν στόχο... Κι όμως, δεν ήταν αρκετές...

Jose Mourinho's AS Roma against relegated Venezia yesterday.



