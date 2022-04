Αυτή τη φορά βρήκε ευκαιρία να... ρίξει δίχτυα προς τη Μίλαν. Στο παρελθόν, το έχει κάνει με την Ίντερ. Ο Σανσόνε μάλλον φέρεται αρκετά διπλωματικά προκειμένου να πάρει μια καλή μεταγραφή στο Μιλάνο!

O 31χρονος επιθετικός απέκτησε λάμψη και πολύ μεγαλύτερη φήμη απ' όση μπορεί να είχε μέχρι και αυτή τη στιγμή. Το γκολ του, ενδεχομένως να «καταδίκασε» την Ίντερ σε γκέλα... ολκής και απώλεια του φετινού τίτλου στην Serie A, αν και με τ' αποτελέσματα των διεκδικητών της κορυφής στο φετινό πρωτάθλημα ουδείς μπορεί να προδικάσει οτιδήποτε.

Όπως και να 'χει, ο Σανσόνε σκόραρε πιέζοντας τον Ράντου που έκανε το τραγικό λάθος στο 81ο λεπτό και η Μπολόνια έφτασε στο 2-1 κόντρα στους «νερατζούρι», για να δώσει μεγάλη ώθηση για τον τίτλο στη Μίλαν.

Αφού, λοιπόν, σκόραρε κόντρα στην Ίντερ και κατάλαβε πόσο μεγάλη σημασία είχε αυτό για την Μίλαν στο κυνήγι του φετινού τίτλου μετά και το κάζο της Νάπολι από την Έμπολι πριν από μερικές μέρες, ο Νίκολα Σανσόνε αντιλήφθηκε πως... ήταν η ευκαιρία του να προκαλέσει ντόρο.

Και να βάλει τους «ροσονέρι» σε σκέψεις για την επίθεση της ομάδας ενόψει καλοκαιριού, αφού, ο μοναδικός σίγουρος για παραμονή στο ρόστερ και για την επόμενη σεζόν είναι ο Ολιβιέ Ζιρού.

«Τώρα περιμένω τηλεφώνημα, να με καλέσει ο Μαλντίνι ή όποιος να 'ναι. Να με πάρουν έστω δανεικό για να παίξω στο Champions League μετά από αυτό που έκανα» είπε γελώντας στην κάμερα και αποχώρησε, γνωρίζοντας πως... την έριξε την μικρή βόμβα του. Μόνο που τα λεγόμενα και τα γραπτά μένουν...

Reporter: " What do you think of giving a big advantage for Milan tonight?"



Sansone: "I hope Maldini or someone calls me to play Champions league football in Milan next year" 😂😂#bolognainter #maldini #seriea #intermilan #inter #acmilan pic.twitter.com/VPFkWe8Rxv