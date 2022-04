Ο Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο επέστρεψε στο γήπεδο της Γιουβέντους μετά από δέκα χρόνια για να παρακολουθήσει τον αγώνα με τη Μπολόνια και αποθεώθηκε από τον κόσμο των «Μπιανκονέρι».

Ο Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο μετά από μια δεκαετία επέστρεψε στο σπίτι του! Ο «Μέγας Αλέξανδρος» του ιταλικού ποδοσφαίρου έδωσε το παρών σήμερα (16/4) στο «Allianz Stadium» για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Γιουβέντους με τη Μπολόνια για την 33η αγωνιστική της Serie A και κατά τον χαιρετισμό του στον λαό των «Μπιανκονέρι» που τον δόξασε για τα ποδοσφαιρικά του κατορθώματα επί 19 χρόνια (1993-2012) γνώρισε για ακόμα μια φορά την αποθέωση.

Alessandro Del Piero returns to the Juventus Stadium for the first time in 3625 days and receives the same standing ovation he left with ❤️ pic.twitter.com/VgCpqG3jxB