Αλέγκρι: «Είχα συμφωνήσει με την Ρεάλ, αλλά κάλεσα τον Πέρεθ και του είπα ότι πάω Γιουβέντους»

Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι αποκάλυψε ότι αν δεν τον είχε καλέσει η Γιουβέντους τώρα θα ήταν στα ηνία της Ρεάλ Μαδρίτης.

Το περασμένο καλοκαίρι ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι επέστρεψε στη «Γηραιά Κυρία», αναλαμβάνοντας τα ηνία από τον Αντρέα Πίρλο, ύστερα από την αποτυχία του τελευταίου να οδηγήσει το σύλλογο στο 10ο διαδοχικό σκουντέτο στη Serie A. Μέχρι σήμερα ο 53χρονος Ιταλός τεχνικός παραμένει στο τιμόνι της Γιουβέντους, την οποία έχει στην τέταρτη θέση της βαθμολογικής κατάταξης και στο -7 από την κορυφή.

Τα πράγματα όμως θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά, αν ο Αλέγκρι δεν δεχόταν το τηλεφώνημα από τους «μπιανκονέρι» πριν από μερικούς μήνες, καθώς όπως αποκάλυψε ο ίδιος, είχε δώσει τα χέρια με την Ρεάλ Μαδρίτης.

«Η αλήθεια είναι ότι είχα υπογράψει συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης το περασμένο καλοκαίρι. Όλα ήταν έτοιμα και κανονισμένα. Ωστόσο, δέχτηκα τότε την πρόταση από τη Γιουβέντους και δεν γινόταν να την απορρίψω. Ήθελα να είμαι δίπλα στον γιο μου, ο οποίος μένει στο Τορίνο, μαζί με τη μητέρα του. Γι’ αυτό το λόγο και τηλεφώνησα στον Φλορεντίνο Πέρεθ και του ανακοίνωσα την απόφασή μου και ότι δεν γίνεται να συνεργαστούμε. Πάντα κάνω ό,τι μπορώ, ώστε να είμαι δίπλα στα άτομα που αγαπώ», ανέφερε ο Αλέγκρι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «GQ».

Massimiliano Allegri tells GQ: “I had already signed as new Real Madrid manager last summer. It was done and sealed”. 👀🇮🇹 #RealMadrid



“Then Juventus contacted me… so I called Florentino Pérez in the morning and I told him: I’m sorry, I’m not coming. I’m joining Juventus”. pic.twitter.com/lnG4GsWt6n