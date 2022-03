Πρόθυμος να ανανεώσει τη συνεργασία του με την Ίντερ και να παραμείνει για χρόνια στο Μιλάνο εμφανίστηκε ο Μίλαν Σκρίνιαρ.

Ο Μαρσέλο Μπρόζοβιτς ανανέωσε τους δεσμούς του με την Ίντερ έως το 2026 και τον ίδιο δρόμο αναμένεται να ακολουθήσει και ο Μίλαν Σκρίνιαρ.

Παρά το ενδιαφέρον που έχουν εκφράσει στο παρελθόν για την περίπτωσή του τόσο η Μπαρτσελόνα, όσο και η Ρεάλ Μαδρίτης, ο ίδιος δηλώνει πιστός στους Νερατζούρι και... έκλεισε το μάτι για επέκταση της συνεργασίας του με τον ιταλικό σύλλογο.

«Νομίζω πως θα μείνω στην Ίντερ. Το συμβόλαιό μου εκπνέει τον Ιούνιο του 2023, αλλά νιώθω ότι το κλαμπ θα μου προσφέρει νέο συμβόλαιο καθώς είναι χαρούμενοι με την απόδοσή μου. Νομίζω πως θα υπογράψω νέο συμβόλαιο και θα μείνω» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σλοβάκος στόπερ.

Milan Skriniar on his future: “I think I’m gonna stay at Inter. My current contract runs out in June 2023 but I feel Inter will offer me a new deal as they’re happy with my performances”, he told Sporty. 🇸🇰 #Inter



“I think I’m gonna sign a new deal and stay”, he added.