Ο Ολιβιέ Ζιρού σκόραρε απέναντι και στην Νάπολι, άφησε και την Ίντερ πίσω από την Μίλαν και ο Γάλλος έχει αποδειχθεί ο άνθρωπος για τα δύσκολα και τα μεγάλα ματς το τελευταίο διάστημα.

Ο κόσμος φωνάζει ρυθμικά τ' όνομά του στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» μετά το 1-0 των «ροσονέρι» απέναντι στη Νάπολι στο ντέρμπι κορυφής του πρωταθλήματος, το βράδυ της Κυριακής.

Ο Ζιρού το απολαμβάνει και τους δείχνει το σημείο της καρδιάς του. Εκεί όπου τους έχει τοποθετήσει πλέον, βοηθώντας σε τρομερό βαθμό την ομάδα του Στέφανο Πιόλι στην προσπάθεια κατάκτησης του φετινού πρωταθλήματος.

Ο Ολιβιέ Ζιρού μέσα σε έναν μήνα κατάφερε με δικά του κατορθώματα να βάλει από κάτω τις Ίντερ και Νάπολι, ενώ, είχε σκοράρει και απέναντι στην Ρόμα στις αρχές Ιανουαρίου. Ο πιο αξιόπιστος και δεδομένα ο πιο υποτιμημένος επιθετικός στην Ευρώπη, στα 35 του συνεχίζει ν' αποδεικνύει πως έχει απίστευτο ένστικτο του γκολ και οι «ροσονέρι» μόνο τύχη μπορούν να αισθάνονται που τον έχουν μαζί τους.

Στο εντός έδρας ματς με τους «τζιαλορόσι» ήταν εκείνος που με εκτέλεση πέναλτι στο 8ο λεπτό είχε δείξει το δρόμο προς τη νίκη (3-1) για να τον πλαισιώσουν οι Μεσίας και Λεάο στο σκοράρισμα.

Στο παιχνίδι με την Ίντερ έφερε τα πάντα τούμπα με δυο δικά του τέρματα μέσα σε τρία λεπτά για το τελικό 2-1 και τώρα έβαλε το πόδι όσο χρειαζόταν για να δώσει στη μπάλα τροχιά προς τα δίχτυα και να κάνει το 1-0 κόντρα στη Νάπολι στο «Ντιέγκο Μαραντόνα».

Μάλιστα, είχε από το πρώτο ημίχρονο ένα πολύ άσχημο κόψιμο στο αριστερό πόδι, παρ' όλα αυτά συνέχισε στο ματς και ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής χαρίζοντας στους «ροσονέρι» το «τρίποντο» κορυφής.

I still can’t believe Giroud got this nasty injury in the 23rd min, carried on playing, didn’t get subbed at HT.

and actually scored the winner in the 2nd half with the same foot.



big warrior man pic.twitter.com/LCusxa92oX