Νέα εποχή και επίσημα στην Αταλάντα, με το κλαμπ να επιβεβαιώνει την μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου σε αμερικανικό όμιλο με επικεφαλής τον συνιδιοκτήτη των Μπόστον Σέλτικς, Στέφεν Παλιούκα!

Αλλαγή σελίδας διενεργείται και επίσημα στην Αταλάντα, η οποία ανακοίνωσε μεταβολές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς με την εξαγορά του πλειοψηφικού της πακέτου από επενδυτικό fund με έδρα στην Αμερική!

Συγκεκριμένα, το κλαμπ έφτασε σε οριστικό deal με γκρουπ επενδυτών με επικεφαλής των Στέφεν Παλιούκα, managing partner και συνιδιοκτήτη των Μπόστον Σέλτικς για την παραχώρηση του 55% των μετοχών, σε μια συμφωνία που ορίζει πως η οικογένεια Περκάσι θα διατηρήσει το υπόλοιπο 45% του μετοχικού κεφαλαίου.

Μάλιστα, οι Αντόνιο και Λούκα Περκάσι θα παραμείνουν σε θέση ισχύος εντός του συλλόγου, ενώ ο Παλιούκα θα διοριστεί με τη σειρά του συμπρόεδρος του κλαμπ.

Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται το οικονομικό αντίτιμο του deal, αν και δημοσιεύματα από την Ιταλία έκαναν λόγο πριν από μερικές ημέρες πως οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια για ένα ποσό κοντά στα 350 εκατομμύρια ευρώ.

Boston Celtics co-owner Stephen Pagliuca is leading a group of investors who have reached an agreement to buy a 55% stake in Atalanta, the club confirmed pic.twitter.com/j60hrwKPCU