Αλλαγή σελίδας φαίνεται πως διενεργείται στην Αταλάντα, η οποία ετοιμάζεται να περάσει στα χέρια επενδυτικού fund από την Αμερική για ένα ποσό κοντά στα 350 εκατομμύρια ευρώ!

Νέα εποχή φαίνεται πως ξημερώνει για την Αταλάντα, μιας και το το κλαμπ βρίσκεται στα πρόθυρα εξαγοράς από το αμερικανικό επενδυτικό fund, KKR!

Σύμφωνα με πολλαπλά Μέσα από την Ιταλία, η οικογένεια Περκάσι που διοικεί τους Μπεργκαμάσκι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις εδώ και μήνες με τον αμερικανό κολοσσό για την παραχώρηση του 80% του πλειοψηφικού πακέτου του συλλόγου με οικονομικό αντίτιμο τα 350 εκατομμύρια ευρώ!

Ένα ποσό δηλαδή πολλαπλάσιο από εκείνο που είχε ξοδέψει η ιταλική οικογένεια για να αγοράσει την Αταλάντα, το οποίο κυμαινόταν στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Για την ώρα δεν υπάρχει οριστικό deal, όμως όλα συνηγορούν πως η επισημοποίηση της συμφωνίας αποτελεί απλώς θέμα χρόνου.

