Γκολ - ορόσημο για τον Λορέντζο Ινσίνιε, ο οποίος άνοιξε το σκορ απέναντι στην Ίντερ και έφτασε τα 116 με τη φανέλα της Νάπολι, αφήνοντας οριστικά στην τέταρτη θέση των all-time σκόρερς τον Ντιέγκο Μαραντόνα!

Ο Λορέντζο Ινσίνιε μετράει αντίστροφα για το επίσημο τέλος της παρουσίας του στη Νάπολι, όμως μέχρι τότε ο μύθος του στον ιταλικό Νότο συνεχίζει να μεγαλώνει. Λίγους μήνες πριν από το διαζύγιο και τη νέα περιπέτεια με την Τορόντο, ο Ιταλός κατάφερε να φτάσει σε νέο ορόσημο. Σε ένα ορόσημο που τον βρήκε να ξεπερνά τον Ντιέγκο Μαραντόνα, σε ένα ορόσημο που τον ανέβασε στο τρίτο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στην ιστορία της Νάπολι.

Το εύστοχο πέναλτι που σημείωσε απέναντι στην Ίντερ ήταν το γκολ υπ΄αριθμόν 116 για τον Ινσίνιε με τη φανέλα των Παρτενοπέι, με τον 30χρονο να αφήνει μια για πάντα πίσω του τον «Θεό» της Νάπολης που με τα γαλάζια είχε σταματήσει στα 115. Και πλέον το βλέμμα του βραχύσωμου επιθετικού στρέφεται στη δεύτερη θέση, αφού απέχει μόλις πέντε γκολ από τον Χάμσικ που είχε πατήσει... φρένο στα 121.

Η απόλυτη κορυφή πάντως θα παραμείνει όνειρο απλησίαστο, μιας και ο Ντρις Μέρτενς έχει πάει το κοντέρ σε άλλα επίπεδα, έχοντας σκοράρει συνολικά 144 φορές με τη φανέλα των Ναπολιτάνων.

Lorenzo Insigne passes Diego Maradona's total of 115 goals to become Napoli's third-highest goalscorer of all time 💙 pic.twitter.com/4hjYerJJif