Συμφωνία επετεύχθη ανάμεσα σε Λάτσιο και Σπόρτινγκ για τον δανεισμό με οψιόν αγοράς του Καμπράλ στους Λατσιάλι, την ώρα ίδια που οι Πορτογάλοι έχουν βρει τον αντικαταστάτη του στο πρόσωπο του πάλαι ποτέ στόχου του Ολυμπιακού, Έντουαρντς.

Στην Ιταλία θα συνεχίσει την καριέρα του για τους επόμενους έξι μήνες ο Τζοβάνε Καμπράλ, καθώς η Λάτσιο κατάφερε να έρθει σε πλήρη συμφωνία με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον δανεισμό του 23χρονου ακραίου επιθετικού.

Το ενοίκιο που θα καταβάλουν οι Λατσιάλι για τις υπηρεσίες του βρίσκεται στο 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ στο deal προβλέπεται και οψιόν αγοράς ύψους 8 εκατομμυρίων! Στη Σπόρτινγκ πάντως έχουν ήδη έτοιμο τον αντικαταστάτη του, αφού έχουν δώσει τα χέρια με τη Γκιμαράες για την απόκτηση του Μάρκους Έντουαρντς που είχε απασχολήσει στο παρελθόν και τον Ολυμπιακό.

