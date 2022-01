Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Ντένις Ζακάρια από την Γκλάντμπαχ στην Γιουβέντους.

Μετά το κόλπο γκρόσο με την αγορά του Ντούσαν Βλάχοβιτς από τη Φιορεντίνα, η Γιουβέντους ενισχύει και τον άξονά της με τον Ντένις Ζακάρια.

Ο 25χρονος μέσος προσγειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής (30/01) στο Τορίνο και το πρωί της Δευτέρας (31/01) επισκέφθηκε τα γραφεία των «μπιανκονέρι» για να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις κι εν συνεχεία να υπογράψει με τη νέα του ομάδα.

Γιουβέντους και Γκλάντμπαχ έδωσαν τα χέρια για την μεταγραφή του Ζακάρια στα πέντε εκατομμύρια ευρώ, συν τρία εκατομμύρια ευρώ μπόνους, μιας και το ερχόμενο καλοκαίρι ο παίκτης έμενε ελεύθερος και οι Γερμανοί θα τον έχαναν χωρίς οικονομικό όφελος.

Ο διεθνής Ελβετός μέσος θα είναι ο αντικαταστάτης του Ροντρίγκο Μπεντακούρ, στον άξονα της ομάδας του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, καθώς ο Ουρουγουανός χαφ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League για λογαριασμό της Τότεναμ.

Juventus new signing Denis Zakaria on his way for medical tests and contract signing. Deal set to be announced today for €5m plus €3m add ons to Gladbach. ⚪️⚫️ #Juventus



Contract until June 2026 and done deal. Exclusive pic here 📸⤵️ pic.twitter.com/A5sYm3AcbE