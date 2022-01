H Γιουβέντους βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τη Μπορούσια Γκλάντμπαχ για την απόκτηση του διεθνή Ελβετού χαφ, Ντένις Ζακάρια.

Η Γιουβέντους μετά τη μεταγραφική «βόμβα» με την απόκτηση του πρώτου σκόρερ της Serie A, Ντούσαν Βλάχοβιτς, είναι έτοιμη να προχωρήσει σε ακόμα μια μεταγραφική κίνηση στο πλαίσιο της ενίσχυσης της για την «κούρσα» που δίνει για να μπει στην πρώτη 4αδα της βαθμολογίας, η οποία οδηγεί στη φάση των ομίλων του UEFA Champions League.

Πιο συγκεκριμένα οι ιθύνοντες την «Βέκια Σινιόρα» βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με την πλευρά του Ντένις Ζακάρια για την ενίσχυση τους στον «νευραλγικό» χώρο του κέντρου με τους «Γιουβεντίνους» να αισιοδοξούν πως μπορούν να κλείσουν το deal μέσα στις αμέσως επόμενες ώρες.

O υψηλόσωμος (1,95) διεθνής αμυντικός χαφ αγωνίζεται από το καλοκαίρι του 2017 στη Μπορούσια Γκλάντμπαχ έχοντας παίξει σε 146 παιχνίδια, με απολογισμό 11 γκολ και 8 ασίστ. Φέτος ο 25χρονος που μπορεί να αγωνιστεί στο «6», στο «8» αλλά και στο κέντρο της άμυνας μετράει 16 συμμετοχές στη Bundesliga με δυο γκολ και μια ασίστ σε 1.394 λεπτά.

Ο Ζακάρια προορίζεται ως αντιοκαταστάτης του Ροντρίγκο Μπεντακούρ, ο οποίος βρίσκεται στη έξοδο, με την Τότεναμ και την Άστον Βίλα να έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για την αγορά του.

