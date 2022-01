Η Γιουβέντους μετά τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, ολοκλήρωσε και την απόκτηση του διεθνή Ελβετού χαφ, Ντένις Ζακάρια, από τη Μπορούσια Γκλάντμπαχ με ένα αρκετά καλό «deal».

Η Γιουβέντους ολοκλήρωσε ακόμα μια σημαντική μεταγραφική κίνηση, για την ενίσχυση της στο «κυνήγι» της τετράδας της Serie A, καθώς μετά την «βόμβα» με την αγορά του Ντούσαν Βλάχοβιτς από τη Φιορεντίνα, «έκλεισε» και τον Ντένις Ζακάρια.

Ο υψηλόσωμος (1,95 μ.) αμυντικός χαφ, ο οποίος αγωνίζεται με την ίδια ευχέρεια τόσο ως «8αρι» όσο και ως στόπερ, θα πετάξει τις επόμενες ώρες στο Τορίνο και θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2026, μετά την οριστική συμφωνίας για τη μεταγραφή του έναντι πέντε εκατομμυρίων ευρώ, συν μπόνους. Οι Γερμανοί πήραν την απόφαση να τον πουλήσουν, καθώς το ερχόμενο καλοκαίρι έμενε ελεύθερος και θα τον έχαναν χωρίς οικονομικό όφελος.

Ο διεθνής μεσοαμυντικός αγωνιζόταν στη Μπορούσια από το καλοκαίρι του 2017, κατέγραψε 146 παιχνίδια, με απολογισμό 11 γκολ και 8 ασίστ. Φέτος ο 25χρονος μετράει 16 συμμετοχές στη Bundesliga με δυο γκολ και μια ασίστ σε 1.394 λεπτά.

Ο Ντένις Ζακάρια θα είναι ο αντικαταστάτης του Ροντρίγκο Μπεντακούρ, στον άξονα της Γιουβέντους, καθώς ο Ουρουγουανός χαφ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League για λογαριασμό της Τότεναμ.

