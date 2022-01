Διπλό μεταγραφικό «χτύπημα» για την Τότεναμ στην εκπνοή του χειμερινού παζαριού, καθώς οι Spurs συμφώνησαν με τη Γιουβέντους για τους Μπεντανκούρ και Κουλουσέφσκι που ετοιμάζονται για μετακόμιση στο Λονδίνο!

«Χρυσές» δουλειές έκανε η Τότεναμ με τη Γιουβέντους σε αυτό το χειμερινό παζάρι μιας και ετοιμάζεται να πάρει.... πακέτο τους Ντέγιαν Κουλουσέφσκι και Ροδρίγο Μπεντανκούρ από το Τορίνο! Σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια για την ολοκλήρωση αμφότερων των μεταγραφών και πλέον το μόνο που απομένει είναι οι επίσημες ανακοινώσεις των Λονδρέζων.

Το deal για τον Σουηδό εξτρέμ αφορά δανεισμό έως το καλοκαίρι του 2023 με προβλεπόμενη οψιόν αγοράς, ενώ ο Ουρουγουανός θα κοστίσει στους Spurs 19 εκατομμύρια ευρώ που με τα μπόνους μπορεί να ανέλθουν στα 25 εκατομμύρια!

Κάπως έτσι, η Τότεναμ φαίνεται πως τελικά θα καταφέρει να ολοκληρώσει τον στόχο για μεταγραφική ενίσχυση μεσούσης της σεζόν, ακόμα κι αν το αρχικό της πλάνο... ναυάγησε εξ ολοκλήρου.

Υπενθυμίζεται άλλωστε πως τα δυο ονόματα που απασχόλησαν στις αρχές του Γενάρη τον αγγλικό σύλλογο για τα άκρα της επίθεσης ήταν οι Αντάμα Τραορέ και Λουίς Ντίαζ, με τους δυο ποδοσφαιριστές ωστόσο να καταλήγουν σε Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ αντίστοιχα.

Rodrigo Bentancur from Juventus to Tottenham, done deal and here we go! Agreement completed for €19m plus €6m add ons. He’s joining Spurs together with Dejan Kulusevski. ⚪️🤝 #THFC



Juventus will sign Denis Zakaria to replace Bentancur, deal set to be completed. pic.twitter.com/zXATP05KS3