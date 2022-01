Διπλό μεταγραφικό «χτύπημα» μέσα σε μόλις ένα 24ωρο ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει η Ίντερ, αφού μετά το Γκόσενς είναι έτοιμη να ολοκληρώσει και τον δανεισμό του Καϊσέδο.

Μεταγραφών συνέχεια στην Ίντερ! Μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του Ρόμπιν Γκόσενς από την Αταλάντα, οι Νερατζούρι είναι έτοιμοι να ολοκληρώσουν και τον δανεισμό του Φελίπε Καϊσέδο.

Όπως αποκαλύπτουν τα ιταλικά ΜΜΕ, οι διοικούντες κατέληξαν σε οριστική συμφωνία με τη Τζένοα για την μετακόμιση του 33χρονου επιθετικού στο Μιλάνο μέχρι το τέλος της σεζόν, ο οποίος αναμένεται να περάσει από ιατρικά την Παρασκευή (28/1) και κατόπιν να ανακοινωθεί από τη νέα του ομάδα.

Το όνομα του άσου από το Εκουαδόρ προέκυψε έπειτα από προσωπική εισήγηση του τεχνικού της Ίντερ, Σιμόνε Ιντζάκι, από τη στιγμή που ο Ιταλός διατηρεί εξαιρετική άποψη για τον έμπειρο φορ λόγω της κοινής τους θητείας στη Λάτσιο.

Το γεγονός μάλιστα πως ο Καϊσέδο δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να εκτελεί χρέη αναπληρωματικού στην αιχμή του δόρατος φαίνεται πως αποτέλεσε «κλειδί» στην απόφαση των Νερατζούρι να ανάψουν το πράσινο φως για την απόκτησή του.

Τη φετινή σεζόν ο 33χρονος μετράει 11 συμμετοχές με τη φανέλα της Τζένοα, έχοντας σημειώσει ένα γκολ και τρεις ασίστ.

