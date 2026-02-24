Champions League: Οι ομάδες που έχουν περάσει στους «16»
Το πρώτο σκέλος των playoffs του Champions League ολοκληρώθηκε, με Ατλέτικο Μαδρίτης, Νιούκαστλ, Μπάγερ Λεβερκούζεν αλλά και Μπόντο/Γκλιμτ να εξασφαλίζουν τα πρώτα τέσσερα εισιτήρια για τη φάση των «16» μέσω του ενδιάμεσου γύρου νοκ άουτ.
Το βράδυ της Τετάρτης (25/2) αναμένεται να γίνουν γνωστές και οι τέσσερις υπόλοιπες ομάδες που θα συνεχίσουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και που θα ανταμώσουν με εκείνες που είχαν τερματίσει στην πρώτη οκτάδα της league phase του θεσμού.
Την ίδια ώρα, δεν γίνεται να μην αναφερθεί κανείς στην κάκιστη πορεία των ιταλικών ομάδων στον θεσμό, καθώς μετά τη Νάπολι,που έμεινε εκτός από τη league phase, αποκλείστηκε και η Ίντερ από την απίθανη Μπόντο/Γκλιμτ, την ώρα που Γιουβέντους και Αταλάντα ψάχνουν μεγάλες ανατροπές ενάντια σε Γαλατάσαραϊ και Ντόρτμουντ! Τη δεδομένη χρονική στιγμή, το επικρατέστερο σενάριο είναι να μην υπάρχει ιταλικό κλαμπ στους «16»...
Οι ομάδες που έχουν περάσει από τη league phase
- Άρσεναλ
- Μπάγερν Μονάχου
- Λίβερπουλ
- Τότεναμ
- Μπαρτσελόνα
- Τσέλσι
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας
- Μάντσεστερ Σίτι
Οι ομάδες που έχουν περάσει από τα playoffs
- Ατλέτικο Μαδρίτης
- Νιούκαστλ
- Μπάγερ Λεβερκούζεν
- Μπόντο/Γκλιμτ
Τα άλλα ζευγάρια
- Παρί Σεν Ζερμέν-Μονακό (3-2)
- Ρεάλ Μαδρίτης-Μπενφίκα (1-0)
- Αταλάντα-Ντόρτμουντ (0-2)
- Γιουβέντους-Γαλατάσαραϊ (2-5)
