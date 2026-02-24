Δείτε ποιες είναι οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στη φάση των «16» του Champions League.

Το πρώτο σκέλος των playoffs του Champions League ολοκληρώθηκε, με Ατλέτικο Μαδρίτης, Νιούκαστλ, Μπάγερ Λεβερκούζεν αλλά και Μπόντο/Γκλιμτ να εξασφαλίζουν τα πρώτα τέσσερα εισιτήρια για τη φάση των «16» μέσω του ενδιάμεσου γύρου νοκ άουτ.



Το βράδυ της Τετάρτης (25/2) αναμένεται να γίνουν γνωστές και οι τέσσερις υπόλοιπες ομάδες που θα συνεχίσουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και που θα ανταμώσουν με εκείνες που είχαν τερματίσει στην πρώτη οκτάδα της league phase του θεσμού.



Την ίδια ώρα, δεν γίνεται να μην αναφερθεί κανείς στην κάκιστη πορεία των ιταλικών ομάδων στον θεσμό, καθώς μετά τη Νάπολι,που έμεινε εκτός από τη league phase, αποκλείστηκε και η Ίντερ από την απίθανη Μπόντο/Γκλιμτ, την ώρα που Γιουβέντους και Αταλάντα ψάχνουν μεγάλες ανατροπές ενάντια σε Γαλατάσαραϊ και Ντόρτμουντ! Τη δεδομένη χρονική στιγμή, το επικρατέστερο σενάριο είναι να μην υπάρχει ιταλικό κλαμπ στους «16»...



Οι ομάδες που έχουν περάσει από τη league phase

Άρσεναλ

Μπάγερν Μονάχου

Λίβερπουλ

Τότεναμ

Μπαρτσελόνα

Τσέλσι

Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Μάντσεστερ Σίτι



Οι ομάδες που έχουν περάσει από τα playoffs

Ατλέτικο Μαδρίτης

Νιούκαστλ

Μπάγερ Λεβερκούζεν

Μπόντο/Γκλιμτ



Τα άλλα ζευγάρια