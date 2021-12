Ντιέγκο Κόστα – Χουλκ: Πρωταθλητές με την Ατλέτικο Μινέιρο (vids)

Η Ατλέτικο Μινέιρο είναι Πρωταθλήτρια Βραζιλίας για πρώτη φορά έπειτα από μισό αιώνα και τα μεγάλα «κανόνια», Χουλκ και Ντιέγκο Κόστα, τη βοήθησαν σημαντικά στην κατάκτηση της κορυφής.

Το πρωτάθλημα της Ατλέτικο Μινέιρο είναι ιστορικό καθώς η ομάδα χρειάστηκε να περιμένει περισσότερο από κάθε άλλον σύλλογο της χώρας για να πανηγυρίσει ξανά τον τίτλο.

Η απόσταση των 50 ετών (1971 – 2021) είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ, όμως, τώρα είναι η ώρα για πανηγυρισμούς και περίοδο ευτυχίας στο κλαμπ.

Στο ματς απέναντι στην Μπαΐα, οι Πρωταθλητές βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 2-0 στο 66ο λεπτό, όμως, έκαναν ηρωική αντεπίθεση και δίκαια στο φινάλε ξέσπασαν για το επίτευγμά τους.

Μέσα σε κάτι λιγότερο από πέντε λεπτά, ήρθαν τα πάνω – κάτω για το τελικό 3-2, με τον Κένο να σκοράρει δις σε διάστημα 4 λεπτών και την Ατλέτικο Μινέιρο να θριαμβεύει.

Ο Χουλκ – που επίσης σκόραρε στο ματς – στα 35 του χρόνια είχε 18 γκολ και 7 ασίστ σε 34 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, ενώ, ο Ντιέγκο Κόστα στα 33 του χρόνια είχε 4 γκολ και 1 ασίστ σε 14 ματς με τη φανέλα του συλλόγου.

