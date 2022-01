Ένα μήνα μετά τη κατάκτηση του πρωταθλήματος με την Ατλέτικο Μινέιρο, ο Ντιέγκο Κόστα, έλυσε τη συνεργασία του με το βραζιλιάνικο κλαμπ και κυκλοφορεί στην αγορά ως ελεύθερος.

Ελεύθερος να αναζητήσει τη νέα του ποδοσφαιρική στέγη είναι ο Ντιέγκο Κόστα. O διεθνής επιθετικός ένα μήνα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος Βραζιλίας με την Ατλέτικο Μινέιρο έμεινε ελεύθερος, καθώς το βραζιλιάνικο κλαμπ δε μπορούσε να αντέξει το βαρύ συμβόλαιο του.

Ο 33χρονος φορ έχει ήδη προτάσεις από ομάδες της Βραζιλίας, όπως η Κορίνθιανς και η Παλμέιρας του Αμπέλ Φερέιρα, ενώ ενδιαφέρον υπάρχει από μικρομεσαίες ομάδες της Ισπανίας, όπως οι Έλτσε, Κάντιθ και Εϊμπάρ.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη Βραζιλία ο πρώην επιθετικός της Τσέλσι και της Ατλέτικο Μαδρίτης έπαιξε σε 19 παιχνίδια κια σημείωσε έξι τέρματα.

Diego Costa has reached an agreement with Atletico Mineiro to terminate his contract and part ways with immediate effect. 🇧🇷 #transfers



Former Chelsea and Atletico Madrid striker’s gonna be now available on a free transfer. #Galo pic.twitter.com/oEytUus2hv