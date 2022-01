Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς όπως όλα δείχνουν θα ενταχθεί στο ρόστερ της Γιουβέντους και με αυτόν τον τρόπο ο Άλβαρο Μοράτα ετοιμάζει βαλίτσες για Βαρκελώνη.

Θέμα ωρών φαίνεται πως είναι για να επισημοποιηθεί η συμφωνία της Φιορεντίνα με την Γιουβέντους για τον Ντούσαν Βλάχοβιτς. Η «Γηραιά Κυρία» θα καταβάλει σύντομα την επίσημη πρότασή της στους «βιόλα», η οποία σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα θα «αγγίζει» τα 70 εκατομμύρια ευρώ.

Σε περίπτωση που ο 21χρονος Σέρβος στράικερ μετακομίσει στο Τορίνο, τότε θα υπάρξει και ντόμινο εξελίξεων και στην Μπαρτσελόνα, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει ξανά τις διαπραγματεύσεις με τον Άλβαρο Μοράτα.

Ο Ισπανός επιθετικός αυτή τη στιγμή μοιάζει όλο και πιο κοντά στους «μπλαουγκράνα» και το μόνο που απομένει, είναι ο Βλάχοβιτς να ενταχθεί στην Γιουβέντους, προκειμένου να ανοίξει ξανά ο δρόμος της επιστροφής του στην Ισπανία.

Juventus will submit an official proposal in the next hours to sign Vlahović immediately. Talks ongoing. ⭐️🇷🇸 #Vlahovic



It’s now up to Dusan. In case he joins Juventus, Álvaro Morata would be an option for Barcelona again. Morata would be still open to join Barça. Let’s see. pic.twitter.com/gBpYBiJ0Zy