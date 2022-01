Σούπερ μεταγραφή για την Αταλάντα, αφού ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζερεμί Μπογκά από τη Σασουόλο έναντι 22 εκατομμυρίων ευρώ!

Μεγάλη μεταγραφή για την προσεχή αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Europa League, αφού ανακοίνωσε ένα σπουδαίο deal. Η Αταλάντα απέκτησε από τη Σασουόλο τον Ζερεμί Μπογκά με τη μορφή δανεισμού, όμως το καλοκαίρι θα κληθεί να δαπανήσει 18 εκατομμύρια ευρώ για να ολοκληρώσει το deal. Ο Ιβοριανός άσος, ο οποίος αποκτήθηκε από την ομάδα του Γιώργου Κυριακόπουλου το 2018 από την Τσέλσι αγωνίζεται κυρίως ως αριστερός εξτρέμ και τη φετινή σεζόν έχει καταγράψει 12 συμμετοχές, έχοντας τρεις ασίστ.



Il conto alla rovescia è finito! @BogaJeremie è un nuovo giocatore dell'Atalanta! Bienvenue, Jérémie!



he countdown is finally over!#Boga is a new #Atalanta player! Welcome, Jérémie! #BenvenutoBoga #GoAtalantaGo pic.twitter.com/JQiarVouRJ