H Αταλάντα απέκτησε τον Μπογκά από τη Σασουόλο έναντι 22 εκατ. ευρώ

Στην απόκτηση του Ζερεμί Μπογκά από την Σασουόλο έναντι 22 εκατομμυρίων ευρώ, προχώρησε η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League, Αταλάντα.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League, Αταλάντα ολοκλήρωσε ένα σπουδαίο deal ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, ο σύλλογος του Μπέργκαμο ήρθε σε συμφωνία με τη Σασουόλο για την απόκτηση του Ζερεμί Μπογκά. Ο Ιβοριανός άσος, ο οποίος αποκτήθηκε από την ομάδα του Γιώργου Κυριακόπουλου το 2018 από την Τσέλσι έναντι 18 εκατομμυρίων ευρώ, αγωνίζεται κυρίως ως αριστερός εξτρέμ και τη φετινή σεζόν έχει καταγράψει 12 συμμετοχές, έχοντας τρεις ασίστ, μένοντας μακριά από τα γκολ.

Η μεταγραφή του από την Σασουόλο, κόστισε 22 εκατομμύρια ευρώ στους ιθύνοντες της Αταλάντα, ενώ στη συμφωνία των δύο ομάδων υπάρχουν και αρκετά μπόνους που θα ανεβάσουν το κόστος.

Jeremie Boga will be in Bergamo in the coming hours to undergo his medical and sign his contract as new #Atalanta player. Five year deal. 🤝 #transfers



Shakhtar offered a swap deal with Salomon - turned down. €22m plus add ons to Sassuolo from Atalanta.



Here we go confirmed ⤵️ https://t.co/mSpzo5qrpB