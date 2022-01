Ο Σπόρτινγκ δικαιώθηκε σε δικαστική διαμάχη με τον Ράφαελ Λεαό και ο επιθετικός της Μίλαν θα πρέπει να πληρώσει στο κλαμπ της Λισαβόνας 16,5 εκατ. ευρώ.

Ακριβά θα πληρώσει ο Ραφαέλ Λεάο τη δικαστική του διαμάχη με τη Σπόρτινγκ. Ο Πορτογάλος ακραίος επιθετικός της Μίλαν είχε σπάσει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι του 2018 μετά τα σοβαρά επεισόδια που είχαν γίνει στο προπονητικό κέντρο της ομάδας από οπαδούς του κλαμπ της Λισαβόνας.

Τα «Λιοντάρια» ακολούθησαν τη νομική οδό, δικαιώθηκαν τον Μάρτιο του 2020 με τον νεαρός εξτρέμ να καλείται να καταβάλει αποζημίωση 16,5 εκατομμυρίων ευρώ για παράνομη καταγγελία του συμβολαίου αθλητικής απασχόλησης, ενώ από την πλευρά τους οι Πορτογάλοι θα έδιναν στον ποδοσφαιριστής μόλις 40 χιλιάδες ευρώ για πρακτική ηθικής παρενόχλησης.

Ο Λεάο προχώρησε σε έφεση επικαλούμενος «έλλειψη αιτιολογίας» αυτών των αποφάσεων, «παραβίαση των αρχών της διεθνούς δημόσιας τάξης του πορτογαλικού κράτους» και «παραβίαση της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας των δικαστών». Σύμφωνα με τη σημερινή απόφαση, οι δικαστές απέρριψαν την έφεση που υπέβαλε ο Πορτογάλος και πλέον πρέπει να καταβάλει το ποσό των 16,5 εκατ. ευρώ, το οποίο θεωρείται πως κόστιζε ο ποδοσφαιριστής εκείνο το διάστημα.

