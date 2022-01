Επέστρεψε στη Μίλαν στα 38 του. Στα 40 του, σκοράρει ανά 87'! Ο Ζλάταν δεν γερνάει. Ο χρόνος... παραιτήθηκε μπροστά του. Εδώ και 23 χρόνια το «λιοντάρι» απλά διαλύει δίχτυα.

Γκολ με την σέντρα στο εκτός έδρας ματς με την Βενέτσια. Στις αρχές του 2023. Κι όμως ο Ζλάταν είναι ακόμα εδώ. Στα 40 του.

Όσα χρόνια κι αν περάσουν, αυτό το κορμί που πλέον αρχίσει και βιώνει όλο και περισσότερες... πρωτόγνωρες καταστάσεις με προβλήματα τραυματισμών και ενοχλήσεις, στέκει αγέρωχο μπροστά από κάθε αντίπαλη εστία και προσθέτει ονόματα στη λίστα με τις ομάδες που ππλέον έχουν τον «Ίμπρα» στους εφιάλτες τους, τα βράδια.

Γυρίζοντας τον χρόνο στο 1999 και τις εποχές της Μάλμε, τότε που αρχικά ο κόσμος της Σουηδίας κι έπειτα της υπόλοιπης Ευρώπης άρχισε ν' αντικρίζει και να μαθαίνει το μπλαζέ ύφος του Ζλάταν, ο νυν σούπερ σταρ της Μίλαν ξεκίνησε ένα μακρύ ταξίδι. Γεμάτο γκολ.

Έφτασε να μετράει αισίως 23 σεζόν κατά τις οποίες βρίσκει συνεχώς δίχτυα στα μεγάλα πρωταθλήματα στα οποία έχει αγωνιστεί στην Γηραιά ήπειρο, φροντίζοντας ν' αφήσει το στίγμα του σε κάθε ομάδα της οποίας τη φανέλα έχει ιδρώσει.

Πριν από εκείνον μονάχα δυο ποδοσφαιριστές είχαν καταφέρει κάτι ανάλογο, αν και επρόκειτο για 23 αγωνιστικές περιόδους κι όχι 23 ημερολογιακά έτη. Πλέον δεν βρίσκονται στην ενεργό δράση, έχοντας αποφασίσει να χαράξουν διαφορετικούς δρόμους.

Ο ένας είναι ο θρυλικός Ράιαν Γκιγκς που έμπλεξε άσχημα με τη συμπεριφορά του και χάθηκε από το ποδοσφαιρικό προσκήνιο και τον πάγκο της εθνικής Ουαλίας. Ο άλλοτε θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε καταφέρει να σκοράρει από τις 4/5/1991 μέχρι και το 2013.

Ο άλλος που είχε σημειώσει το ίδιο κατόρθωμα ήταν ο «Αυτοκράτορας» της Ρώμης, Φραντσέσκο Τότι. Ο αιώνιος captain των «τζιαλορόσι» από τις 4/9/1994 μέχρι και το 2016 είχε βρει δίχτυα μέχρι και το 2016, με τον Ζλάταν πλέον να παίρνει τη σκυτάλη. Το πρώτο γκολ ήρθιε στις 30/10/1999 με τη φανέλα της Μάλμε και το πιο πρόσφατο στις 9/1/2022 με τη Μίλαν...

