Απασφάλισε ο Μουρίνιο: «Οι παίκτες μου είναι αδύναμοι, όταν βρίσκεσαι στα σκ@@@ πρέπει να δείξεις χαρακτήρα»

Καμία διάθεση να υπερασπιστεί τους ποδοσφαιριστές μετά την κατάρρευση απέναντι στη Γιουβέντους δεν είχε ο Ζοσέ Μουρίνιο, με τον Πορτογάλο να τους... βγάζει στη σέντρα για έλλειψη χαρακτήρα!

Ούτε στον χειρότερό του εφιάλτη δεν θα περίμενε ο Μουρίνιο την τροπή που πήρε η αναμέτρηση της Ρόμα απέναντι στη Γιουβέντους... Πως θα μπορούσε άλλωστε από τη στιγμή που οι Τζιαλορόσι είχαν επιβάλλει σχεδόν καθολική κυριαρχία στο χορτάρι για 70΄ και με το υπέρ τους 3-1 είχαν βάλει πλώρη για μια μεγαλειώδη νίκη; Κι όμως, επτά λεπτά ήταν αρκετά για την Γηραιά Κυρία να φέρει τα πάνω - κάτω στο ματς και να πανηγυρίσει το τρίποντο, υπογράφοντας μια από τις πιο συναρπαστικές ανατροπές των τελευταίων χρόνων!

Επική ανατροπή για την Γιουβέντους, εξωφρενική «αυτοχειρία» όμως για τη Ρόμα που έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της εν ριπή οφθαλμού, σε μια πρωτοφανή κατάρρευση που της στοίχισε τελικά ο παιχνίδι. Και ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν θα μπορούσε να είναι επιεικής με τους παίκτες του έπειτα από μια τέτοια «καταστροφή». Πράγμα που απέδειξε και με το παραπάνω σε δηλώσεις του στο «DAZN», με τον έμπειρο τεχνικό να «απασφαλίζει» κατά των ποδοσφαιριστών του και να τους κατηγορεί για εμφανή έλλειψη χαρακτήρα!

«Όταν τους επιτρέψαμε να μειώσουν σε 3-2, μια ομάδα με δυναμική νοοτροπία όπως η Γιουβέντους επέβαλε τον φόβο. Ένα ψυχολογικό κόμπλεξ. Δεν είναι πρόβλημα για μένα να βρίσκομαι μπροστά 3-2, αλλά είναι πρόβλημα για τους παίκτες μου, για την ομάδα μου.

Στο τέλος της ημέρας, όταν βρίσκεσαι στα σκ@@@ πρέπει να ανασυγκροτηθείς και να δείξεις χαρακτήρα. Αλλά υπάρχουν άτομα στα αποδυτήρια που είναι υπερβολικά καλοί, που είναι αδύναμοι. Το είπα ήδη στους ποδοσφαιριστές ότι αν το παιχνίδι είχε λήξει στο 70΄θα είχαν κάνει μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Παρόλα αυτά ο αγώνας διαρκεί 90 λεπτά» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Mourinho calls his Roma team 'weak' after their defeat to Juventus 😳 pic.twitter.com/YbxYVtNT22