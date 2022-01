Ρόμα: Τράκαρε με την πολυτελή του Porsche ο Τάμι Έιμπραχαμ

Ο σέντερ φορ της Ρόμα, Τάμι Έιμπραχαμ τράκαρε το πρωί της Δευτέρας (3/1), καθώς βρισκόταν καθ' οδόν για την προπόνηση.

Mε το... «αριστερό» ξεκινάει η χρονιά για τον Τάμι Έιμπραχαμ. Το πρωί της Δευτέρας (3/1) ο επιθετικός της Ρόμα ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα,, ενώ βρισκόταν καθ'οδόν για την προπόνηση υπό τις οδηγίες του Ζοσέ Μουρίνιο.

Σύμφωνα με τη Gazzetta dello Sport, ο διεθνής Άγγλος φορ ενώ οδηγούσε την υπερπολυτελή Porsche Cayenne του, έπεσε πάνω σ' ένα μικρότερο αυτοκίνητο, που οδηγούσε μία γυναίκα.

Ευτυχώς από τη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματίες, οι δυο οδηγοί τα βρήκαν μόνοι τους, χωρίς να χρειαστεί να επέμβει η αστυνομία και εν συνεχεία ο 24χρονος επιθετικός συμμετείχε κανονικά στη προπόνηση των Ρωμαίων.

