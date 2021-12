Φιορεντίνα - Σασουόλο 2-2: Με τρομερό Βλάχοβιτς αναδείχθηκε ισόπαλη με την ομάδα του Κυριακόπουλου (vids)

Η Φιορεντίνα μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ με δύο τέρματα διαφορά, όμως δεν παρέδωσε τα όπλα της και στο τέλος αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2, με την Σασουόλο του Γιώργου Κυριακόπουλου.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυναμικά στο ματς και κατάφεραν να προηγηθούν στο σκορ και μάλιστα με δύο τέρματα διαφορά. Αρχικά, στο 32' ο Σκαμάκα, κοντρόλαρε με έξοχο τρόπο την μπάλα και με διαγώνιο σουτ την έστειλε στα αντίπαλα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ για την Σασουόλο. Πέντε λεπτά αργότερα, η ομάδα του Γιώργου Κυριακόπουλου διπλασίασε τα τέρματά της στην αναμέτρηση. Επειτα από έξοχη πάσα του Ρασπαντόρι, ο Φρατέσι έγινε αποδέκτης της μπάλας και νίκησε τον Τερατσιάνο για το 2-0.

Το 2-0 υπέρ της Σασουόλο ήταν και το σκορ του πρώτου ημίχρονου. Με την σέντρα όμως του δεύτερου μέρους, η Φιορεντίνα ανέβασε στροφές και κατάφερε να φτάσει στην πολυπόθητη ισοφάριση. Στο 52' ο 21χρονος Σέρβος στράικερ, Ντούσαν Βλάχοβιτς, βγήκε σε τετ-α-τετ και με δυνατό αριστερό σουτ, μείωσε σε 2-1 για τους «βιόλα». Αυτό ήταν και το 33ο του τέρμα στο ιταλικό πρωτάθλημα μέσα στο ημερολογιακό έτος 2021 γράφοντας παράλληλα ιστορία, μιας και ισοφάρισε το ρεκόρ που είχε ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τη φανέλα της Γιουβέντους.

