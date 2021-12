Μίλαν: Απίστευτη γκάφα, ο Μεσίας αγωνίστηκε με λάθος όνομα στη φανέλα του

Οταν ο Τζούνιορ Μεσσίας πέρασε ως αλλαγή στο ματς με την Ουντινέζε, δεν πρόσεξε κανείς ότι το όνομά του στο πίσω μέρος της φανέλας ήταν γραμμένο λάθος.

Πριν από οκτώ χρόνια ο Μεσίας ήταν ένας 22χρονος που μετανάστευσε από τη Βραζιλία στην Ιταλία για να εργαστεί ως διανομέας φαγητού. Σήμερα γράφει ιστορία με τα χρώματα της Μίλαν και δείχνει σε όλους να τολμάνε το ακατόρθωτο και να κυνηγάνε τα όνειρά τους.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός στο πρόσφατο παιχνίδι της ομάδας του με την Ουντινέζε, πέρασε ως αλλαγή κι αμέσως συγκέντρωσε τα βλέμματα πάνω του.

Οχι για κάποια θεαματική ντρίμπλα ή κάποια εντυπωσιακή ενέργεια, αλλά για το γεγονός ότι το όνομά του στο πίσω μέρος της φανέλας του, ήταν γραμμένο λάθος και κανένας από τους συμπαίκτες του δεν το παρατήρησε.

Junior Messias was subbed on with the wrong name on his shirt for Milan 🤦‍♂️ pic.twitter.com/UmNpJAixq3