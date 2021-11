Μεσίας, από διανομέας φαγητού στα αστέρια με τη Μίλαν (vid)

Πριν από οκτώ χρόνια ο Μεσίας ήταν ένας 22χρονος που μετανάστευσε από τη Βραζιλία στην Ιταλία για να εργαστεί ως διανομέας φαγητού. Σήμερα γράφει ιστορία με τα χρώματα της Μίλαν στο Champions League και δείχνει σε όλους να τολμάνε το ακατόρθωτο και να κυνηγάνε τα όνειρά τους.

Από εκεί που οι περισσότεροι είχαν ξεγραμμένη τη Μίλαν, κατάφερε να φύγει με σπουδαία νίκη από το «Μετροπολιτάνο», κατακτώντας τη νίκη με 1-0 επί της Ατλέτικο. Οι «ροσσονέρι» ήταν εκτός Ευρώπης για 87 λεπτά, μέχρι ο Μεσίας να επέμβει! Συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος επιθετικός χάρισε το τρίποντο στην ομάδα του, χάρη στο υπέροχο γκολ που σημείωσε με κεφαλιά κι έτσι έβαλε ξανά στο «κόλπο» της πρόκρισης.

O 30χρονος επιθετικός που αγωνίζεται ως δανεικός στη Μίλαν από την Κροτόνε, έγραψε την έκβαση ενός τεράστιου ματς. Στο παρελθόν, ο Μεσίας δεν είχε αγωνιστεί ποτέ ξανά στο Champions League. Τώρα όμως με το γκολ που σημείωσε, συνδύασε με τον καλύτερο τρόπο το ντεμπούτο του στα «αστέρια».

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια και η μετανάστευση στην Ιταλία

Το 2011, ο Ζούνιορ Βάλτερ Μεσίας, άφησε την πατρίδα του για να μετακομίσει στην Ιταλία για μία καλύτερη ζωή. Βέβαια, το τελευταίο πράγμα που είχε στο μυαλό του ήταν να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Οχι ότι δεν είχε σχέση με την μπάλα, καθώς είναι γεννημένος στο Σάο Κάντιντο, ένα χωριό κοντά στο Μπέλο Οριζόντε της Βραζιλίας και όταν ήταν πιτσιρικάς δοκιμάστηκε στις ακαδημίες της Κρουζέιρο. Ωστόσο ο ανταγωνισμός για μία θέση στην πρώτη ομάδα ήταν όμως τεράστιος και έτσι ο Μεσίας κατάφερε να φτάσει μέχρι την τρίτη κατηγορία του τοπικού πρωταθλήματος αγωνιζόμενος για λογαριασμό της Ιντεάλ, ομάδα της γειτονικής πόλης Ιπατίνγκα.

Βλέποντας πως στη Βραζιλία δύσκολα θα πετύχαινε τα όνειρά του, αποφάσισε να ξεκινήσει το ταξίδι του για την Ιταλία, μαζί με τον αδελφό του και την οικογένειά του για καλύτερες συνθήκες ζωής. Το 2011 κι αφού είχε τακτοποιηθεί στο Τορίνο, άρχισε να στέλνει αιτήσεις για διάφορες δουλειές οι οποίες δεν είχαν σχέση με το ποδόσφαιρο.

Ανάμεσα στις πρώτες δουλειές που άρχισε να κάνει εκείνη την περίοδο ήταν να ξεδιαλέγει χρησιμοποιημένα τούβλα από οικοδομές, να μοιράζει φαγητό ως διανομέας αλλά και να παραδίδει με φορτηγάκι ψυγεία και άλλες οικιακές συσκευές σε σπίτια. Όταν έβρισκε ελεύθερο χρόνο, πήγαινε μαζί με την παρέα του για ποδόσφαιρο, ενώ τα Σαββατοκύριακα αγωνιζόταν με την ερασιτεχνική Σπορτ Βαρίκε, μία ομάδα που είχαν ιδρύσει στην περιοχή κάποιοι Περουβιανοί μετανάστες.

«Το ποδόσφαιρο είναι μία απόλαυση, όπου και να παίζεις. Πέρασα καλά με τα παιδιά, μου άρεσε να παίζω μαζί τους. Το να μαζευόμαστε τα Σαββατοκύριακα και να παίζουμε ποδόσφαιρο ήταν απολαυστικό γιατί η δουλειά μου ήταν κουραστική. Οπότε μετά από μία εβδομάδα σκληρής δουλειάς, το ποδόσφαιρο ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμασταν. Είμαι ακόμα σε επαφή με τους συμπαίκτες μου από εκείνα τα χρόνια», είχε πει για εκείνα τα δύσκολα χρόνια που αναγκάστηκε να ζήσει τότε ο Μεσίας.

Η βίζα και ο κίνδυνος να χάσει τη δουλειά του

Λίγα χρόνια αργότερα, η τύχη του έκλεισε το μάτι, καθώς σκάουτερ παρακολούθησαν ένα παιχνίδι της Βαρίκε και ο Μεσίας τους κέντρισε το ενδιαφέρον. Αμέσως ο Ρομπέρτο Αρένα, ένας εκ των σκάουτερ, τηλεφώνησε στον φίλο του Έτζιο Ρόσι, παλιό παίκτη μεταξύ άλλων της Τορίνο και έμπειρο προπονητή και του είπε χαρακτηριστικά «Έλα να δεις έναν πολύ καλό Βραζιλιάνο». Ο Ρόσι δεν έχασε την ευκαιρία και πήγε να δει από κοντά τον Μεσία. Μετά το τέλος του αγώνα οι δύο άνδρες συναντήθηκαν, με τον επιθετικό της Μίλαν, να του λέει ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει την καριέρα του ποδοσφαιριστή καθώς δεν είχε καν βίζα για τη χώρα και κινδύνευε να χάσει τη δουλειά του και να απελαθεί. Τα χρόνια πέρασαν, όμως ο Ρόσι δεν τον ξέχασε και όταν ανέλαβε προπονητής της Καζάλε της 5ης κατηγορίας, ήταν ο πρώτος προπονητής που απέκτησε τον Μεσίας στην ομάδα του.

Ετσι, η Καζάλε έβγαλε την περιβόητη βίζα στον ποδοσφαιριστή και του έταξε 1.500 ευρώ μηνιαίο μισθό. Τα χρήματα ήταν το παν εκείνη την περίοδο για τον Μεσίας, ο οποίος ωστόσο δεν ξεχνούσε τον πρωταρχικό του στόχο. Να σκοράρει και να αρχίσει να ξεδιπλώνει το ποδοσφαιρικό του ταλέντο. Ο Βραζιλιάνος δεν απογοήτευσε και διέπρεψε στην Eccellenza τη σεζόν 2015-16, οδηγώντας την ομάδα του στην άνοδο με 21 γκολ σε 32 συμμετοχές. Το 2016 αποκτήθηκε από την Κιέρι, έναντι 120.000 ευρώ. Εκεί παρέμεινε για δύο σεζόν, πετυχαίνοντας 19 τέρματα για να τον εντοπίσει αργότερα η Πιεμόντε.

Ωστόσο, η μεταγραφή του δεν προχώρησε, καθώς οι ομάδες της δεύτερης κατηγορίας στην Ιταλία δεν επιτρέπεται να αποκτήσουν παίκτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν είχαν αγωνιστεί σε επαγγελματικό πρωτάθλημα την προηγούμενη σεζόν. Κι αφού η μεταγραφή «χάλασε» ο Μεσίας τελικά συνέχισε την καριέρα του στην Γκοτσάνο. Το 2018 μάλιστα, κατάφερε να πετύχει και το πρώτο του επαγγελματικό γκολ απέναντι στην Πιατσέντσα. Με αυτόν τον τρόπο το παραμύθι του Μεσίας είχε μόλις ξεκινήσει.

Οταν ξεκίνησε το παραμύθι στη Serie A

Η Κροτόνε παρακολουθούσε την πορεία του στα τοπικά πρωταθλήματα και το 2019 έβγαλε 400.000 ευρώ από τα ταμεία της για να αποκτήσει τα δικαιώματά του, αφήνοντας τον με τη μορφή δανεισμού ως το τέλος της σεζόν στην Γκοτσάνο. Όταν αγωνίστηκε με τα χρώματα της Κροτόνε, δικαίωσε τους ανθρώπους της ιταλικής ομάδας, σκοράροντας 6 γκολ και 6 ασίστ, βοηθώντας τα μέγιστα προκειμένου ο σύλλογος να πάρει την άνοδο στη Serie A, για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Η επόμενη σεζόν όμως είναι μία από αυτές που θα θέλει γρήγορα να ξεχάσει ο Μεσίας, καθώς η ομάδα του δεν κατάφερε και υποβιβάστηκε, παρά το γεγονός ότι σκόραρε 9 τέρματα και είχε 4 ασίστ σε 36 συμμετοχές. Ο ίδιος ωστόσο δεν το έβαλε κάτω και πίστευε στις δυνατότητές του.

Η Μίλαν το περασμένο καλοκαίρι και συγκεκριμένα τις τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περιόδου τον έκανε δικό της με τη μορφή δανεισμού έναντι 2.6 εκατομμυρίων ευρώ από την Κροτόνε με οψιόν αγοράς για άλλα 5.4 εκατ. ευρώ συν μπόνους!

«Έφτασα κάπου που ίσως δεν περίμενα ποτέ ότι θα μπορούσα να φτάσω. Όμως πάντα πρέπει να προσπαθείς, τα αποτελέσματα θα έρθουν με σκληρή προσπάθεια και θυσίες. Δεν είναι εύκολο να τα καταφέρεις αλλά ποτέ δεν πρέπει να τα παρατάς», είχε πει τότε ο Μεσίας μετά την μεταγραφή του στη Μίλαν.

Μπορεί στην αρχή να ταλαιπωρήθηκε απόν τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε, ωστόσο με την πάροδο του χρόνου άρχισε να βρίσκει τα πατήματά του με τους «ροσονέρι». Το ντεμπούτο του έκανε κόντρα στη Αταλάντα, τον περασμένο Οκτώβρη, όπου αγωνίστηκε για 13 λεπτά. Στις 20 Νοεμβρίου ήρθε το δεύτερο του παιχνίδι με τη Μίλαν, απέναντι στη Φιορεντίνα για 33 λεπτά. Το παιχνίδι όμως που έμελλε να αλλάξει την ποδοσφαιρική του καριέρα ήταν αυτό κόντρα στη Ατλέτικο, αφού καταφέρει να συνδυάσει το ντεμπούτο του στο Champions League, με γκολ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος με την απόδοση και τη νίκη, σημαίνει ότι είμαστε ακόμα ζωντανοί, αλλά υπάρχει πολλή δουλειά ακόμα να γίνει. Αυτό που συνέβη είναι η πιο σημαντική στιγμή της καριέρας μου, αλλά η ταπεινοφροσύνη εξακολουθεί να είναι τόσο σημαντική. Δεν πρέπει να απογοητεύομαι με την κριτική, ούτε να ενθουσιάζομαι από τα κομπλιμέντα. Αφιερώνω αυτό το γκολ στην οικογένειά μου και σε όλους όσους πίστεψαν σε μένα», ήταν τα λόγια του μετά το τέλος του αγώνα με τους «ροχιμπλάνκος» με τον Μεσίας να παραδίδει σε όλους ένα σημαντικό μάθημα ζωής. «Ποτέ μην παρατάς τα όνειρά σου».