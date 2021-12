Ντιμπάλα: Πέφτουν οι υπογραφές με την Γιουβέντους πριν τα Χριστούγεννα

Μετά από ατελείωτες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις ο Πάουλο Ντιμπάλα αποδέχθηκε τη νέα πρόταση της διοίκησης της Γιουβέντους και βάζει την υπογραφή του σε νέο πενταετές συμβόλαιο.

Η διοίκηση της «Γηραιάς Κυρίας» ήταν σε διαπραγματεύσεις με τον Αργεντίνο μεσοεπιθετικό για επέκταση του συμβολαίου του που λήγει το 2022, από το περασμένο καλοκαίρι.

Τον Οκτώβρη και μέχρι τον επόμενο μήνα, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών «πάγωσαν», μετά τις υψηλές απαιτήσεις που είχε από την διοίκηση των «μπιανκονέρι» για τον Ντιμπάλα ο ατζέντης του.

Τελικά, έπειτα από αρκετές συζητήσεις Γιουβέντους και Ντιμπάλα κατέληξαν σε συμφωνία και το μόνο που απομένει είναι να πέσουν οι υπογραφές, οι οποίες αναμένονται πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός με το νέο συμβόλαιο το οποίο θα έχει διάρκεια έως το 2026 θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος του ρόστερ, καθώς οι ετήσιες απολαβές του θα ξεπερνάνε τα 8 εκατομμύρια ευρώ συν 2 εκατομμύρια ευρώ.

