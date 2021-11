Μπουφόν: Κοντεύει τα 44 και πιάνει ακόμα πέναλτι (vid)

Ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν συνεχίζει να «οργώνει» τα γήπεδα στα 43 του χρόνια, αφού αγωνίζεται με τη φανέλα της Πάρμα στη Serie B, και το βράδυ της Κυριακής (28/11) απέκρουσε ακόμα ένα πέναλτι κόντρα στην Κόμο.

Ο «θρυλικός» Ιταλός γκολκίπερ που επέστρεψε στην Πάρμα το καλοκαίρι του 2021, δείχνει πως παρά το γεγονός ότι στις 28 Ιανουαρίου θα κλείσει τα 44 του χρόνια βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, αφού απέκρουσε μάλιστα πέναλτι του Γκλιότζι στο ματς με την Κόμο.

Μετά την σπουδαία επέμβαση ο άλλοτε πορτιέρε της Γιουβέντους αποθεώθηκε από τον κόσμο της Πάρμα κι εκείνος ανταπέδωσε πανηγυρίζοντας και αφιερώνοντας την απόκρουση σε εκείνους.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές εβδομάδες, ο Μπουφόν, είχε αποκρούσει ξανά πέναλτι αλλά στο ματς απέναντι στη Τσιταντέλα κι ενώ το σκορ ήταν στο 0-0, βοηθώντας την Πάρμα να πάρει μία σπουδαία νίκη με 2-1.

Αυτή τη φορά πάντως, Πάρμα και Κόμο αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1.

Gigi Buffon with another penalty save... And look at that celebration 😍🐑pic.twitter.com/ihLEUZrqgJ